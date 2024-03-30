Астрологи рассказали жителям Ростовской области о влиянии ретроградного Меркурия

Астролог Кременскова заметила, что весенний ретроградный Меркурий сильнее всего ударит по Овнам, а потому им следует быть внимательными и в апреле тщательно следить за всеми документами, касающимися их работы или жизни. Меркурий повлияет на Раков, Весы и Козерогов, которым также рекомендуется проявить осторожность и сосредоточенность и постараться не вступать в конфликты с окружающими. Остальным знакам зодиака советуют не спешить в делах и постараться внимательно относиться к окружающим, поскольку ретроградный Меркурий будет способствовать восстановлению дружбы со старыми знакомыми.