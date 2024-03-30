Астрологи рассказали жителям Ростовской области о влиянии ретроградного Меркурия

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Издание «Новые известия» со ссылкой на астрологов рассказали, что в 2024 году россияне трижды столкнуться с периодами ретроградного Меркурия. По расчетам астролога Виктории Кременсковой, весной период ретроградного Меркурия продлится с 1 по 25 апреля, летом с 5 по 28 августа, а поздней осенью с 26 ноября по 15 декабря.
В широком понимании ретроградный Меркурий представляет собой астрономическое явление, во время которого создается иллюзия движения небесного тела в обратном направлении. Однако астрологи уверены, что в этот период планета оказывает серьезное влияние на человека, а потому чаще всего рекомендуют не предпринимать активных действий, изменяющих жизнь, а также не оформлять серьезные сделки и внимательно следить за расписанием, если россиянам предстоят длительные поездки.
По словам Виктории Кременсковой, в период ретроградного Меркурия возможно возобновление утраченных связей, а также представляется возможность закончить незавершенные дела или вернуться к старым проектам. В это время дончанам и жителям других регионов советуют заняться здоровьем и отпустить прошлые обиды.
Астролог Кременскова заметила, что весенний ретроградный Меркурий сильнее всего ударит по Овнам, а потому им следует быть внимательными и в апреле тщательно следить за всеми документами, касающимися их работы или жизни. Меркурий повлияет на Раков, Весы и Козерогов, которым также рекомендуется проявить осторожность и сосредоточенность и постараться не вступать в конфликты с окружающими. Остальным знакам зодиака советуют не спешить в делах и постараться внимательно относиться к окружающим, поскольку ретроградный Меркурий будет способствовать восстановлению дружбы со старыми знакомыми.
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