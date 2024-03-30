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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Автобус загорелся на въезде на проспект Стачки в Ростове

Автобус загорелся на въезде на проспект Стачки в Ростове

30 марта 2024, 13:06
Фото: 1MI
Автобус загорелся на въезде на проспект Стачки в Ростове
В Ростове на ходу загорелся автобус №4, который въехал на Стачки из центра города, об этом сообщили очевидцы.

В субботу, 30 марта, около 15.30 мск Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на подписчика рассказал, что в Ростове на проспекте Стачки произошло ДТП с участием автобуса.

По предварительной информации, автобус №4, перевозящий пассажиров, отъехал от остановки «Площадь Стачки 1902 года», проехал несколько сотен метров и остановился у памятника паровозу. Причиной остановки стало возгорание, из-за которого пассажирам пришлось покинуть салон. Очевидцы запечатлели на видео очередь из пассажиров, стоящих на клумбе вокруг памятника паровозу, пока водитель автобуса проверял состояние внутренних систем транспорта.

Видео: Видео: Telegram-канал «Ростов Главный» / 1MI

В пресс-службе МЧС сообщили, что не совершали выезд на происшествие, вероятно, серьезного возгорания зафиксировано не было. Информация уточняется.

Ранее власти Ростова объявили, что приобретут 40 троллейбусов и 35 электробусов.

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