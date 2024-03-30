Автобус загорелся на въезде на проспект Стачки в Ростове

По предварительной информации, автобус №4, перевозящий пассажиров, отъехал от остановки «Площадь Стачки 1902 года», проехал несколько сотен метров и остановился у памятника паровозу. Причиной остановки стало возгорание, из-за которого пассажирам пришлось покинуть салон. Очевидцы запечатлели на видео очередь из пассажиров, стоящих на клумбе вокруг памятника паровозу, пока водитель автобуса проверял состояние внутренних систем транспорта.