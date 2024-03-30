Автобус загорелся на въезде на проспект Стачки в Ростове

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В субботу, 30 марта, около 15.30 мск Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на подписчика рассказал, что в Ростове на проспекте Стачки произошло ДТП с участием автобуса.
По предварительной информации, автобус №4, перевозящий пассажиров, отъехал от остановки «Площадь Стачки 1902 года», проехал несколько сотен метров и остановился у памятника паровозу. Причиной остановки стало возгорание, из-за которого пассажирам пришлось покинуть салон. Очевидцы запечатлели на видео очередь из пассажиров, стоящих на клумбе вокруг памятника паровозу, пока водитель автобуса проверял состояние внутренних систем транспорта.
В пресс-службе МЧС сообщили, что не совершали выезд на происшествие, вероятно, серьезного возгорания зафиксировано не было. Информация уточняется.
Ранее власти Ростова объявили, что приобретут 40 троллейбусов и 35 электробусов.