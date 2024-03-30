Больше 400 пар решили пожениться в Ростовской области 24 апреля

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Портал Donday со ссылкой на управление ЗАГС по Ростовской области объявил, что в следующую зеркальную дату, 24 апреля 2024 года, собираются пожениться 401 пара дончан.
Большая часть влюбленных, выбравших для бракосочетания зеркальную дату, живут в Ростове-на-Дону — от них поступило 192 заявления о заключении брака, еще 33 пары хотят произнести брачные клятвы в Батайске, 14 пар планируют пожениться в Таганроге. Оставшиеся 162 пары проживают в других городах и районах Ростовской области.
Издание со ссылкой на тарологов отмечает, что зеркальная дата подходит для создания семьи и предвещает удачу в отношениях.
Напомним, недавно ростовчане рассказали, как искали любовь и где ее встретили, а также поделились тем, что помогло им встретить своего избранника или избранницу.
Ранее в Ростовской области стало расти число семей, готовых стать многодетными.