Бренд Calvin Klein подал иск против предпринимателя из Ростовской области

Сервис «СПАРК — Interfax» уточняет, что ИП занимается торговлей женской, мужской и детской одеждой как в специализированных магазинах, так и на рынках. Учитывая, что истцом выступила Calvin Klein Trademark Trust, можно предположить, что причиной спора стало использование товарного знака на одежде, не имеющей отношения к бренду Calvin Klein. Официального подтверждения этого пока не появилось, данные уточняются.