Бренд Calvin Klein подал иск против предпринимателя из Ростовской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В пятницу, 29 марта, компания Calvin Klein Trademark Trust направила исковое заявление в арбитражный суд Ростовской области, ответчиком в деле указана ИП Шаповалова Лена Ивановна.
Пока документ искового заявления к материалам дела не прикрепили, однако известно, что сумма исковых требования составила 50 тысяч рублей.
Сервис «СПАРК — Interfax» уточняет, что ИП занимается торговлей женской, мужской и детской одеждой как в специализированных магазинах, так и на рынках. Учитывая, что истцом выступила Calvin Klein Trademark Trust, можно предположить, что причиной спора стало использование товарного знака на одежде, не имеющей отношения к бренду Calvin Klein. Официального подтверждения этого пока не появилось, данные уточняются.
Ранее компания Calvin Klein отказалась судиться с донскими приставами.