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Бренд Calvin Klein подал иск против предпринимателя из Ростовской области

Бренд Calvin Klein подал иск против предпринимателя из Ростовской области

30 марта 2024, 09:16
Фото: 1MI
Бренд Calvin Klein подал иск против предпринимателя из Ростовской области
В Ростовской области индивидуальный предприниматель получила иск от компании Calvin Klein Trademark Trust, запись об этом появилась в картотеке донского арбитражного суда.

В пятницу, 29 марта, компания Calvin Klein Trademark Trust направила исковое заявление в арбитражный суд Ростовской области, ответчиком в деле указана ИП Шаповалова Лена Ивановна.

Пока документ искового заявления к материалам дела не прикрепили, однако известно, что сумма исковых требования составила 50 тысяч рублей.

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Сервис «СПАРК — Interfax» уточняет, что ИП занимается торговлей женской, мужской и детской одеждой как в специализированных магазинах, так и на рынках. Учитывая, что истцом выступила Calvin Klein Trademark Trust, можно предположить, что причиной спора стало использование товарного знака на одежде, не имеющей отношения к бренду Calvin Klein. Официального подтверждения этого пока не появилось, данные уточняются.

Ранее компания Calvin Klein отказалась судиться с донскими приставами.

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