Число пострадавших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 695 человек

Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске во время концерта группы «Пикник» в зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по зрителям, а позже подожгли зал. По предварительной информации, в результате вооруженного нападения погибли 144 человека, пока не всех из них удалось опознать. В числе жертв нападения оказались и жители Ростовской области, один из них — мальчик подросткового возраста.