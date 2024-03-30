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Число пострадавших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 695 человек

Число пострадавших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 695 человек

30 марта 2024, 18:01
Фото: 1MI
Число пострадавших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 695 человек
Количество пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 695 человек, 15 из них оказались детьми, об этом сообщил портал «Новые известия».

Напомним, 22 марта в подмосковном Красногорске во время концерта группы «Пикник» в зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по зрителям, а позже подожгли зал. По предварительной информации, в результате вооруженного нападения погибли 144 человека, пока не всех из них удалось опознать. В числе жертв нападения оказались и жители Ростовской области, один из них — мальчик подросткового возраста.

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В субботу, 30 марта, управление МЧС по Московской области уточнило, что число пострадавших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 695 человек, из них 15 — дети. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Произошедшее заставило федеральные власти пересмотреть уровень безопасности в местах массового скопления людей, по всей стране провели масштабные проверки торговых центров, а в регионах России провели антитеррористические мероприятия и усилили патрули на улицах населенных пунктов и значимых дорогах.

Ранее в Ростовской области объявили о планах провести массовые проверки систем безопасности школ и детских садов.

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