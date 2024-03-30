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Дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов

Дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов

30 марта 2024, 16:51
Фото: 1MI
Дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов

Тараканы захватывают дома в историческом центре Ростова

В Ростове старый фонд в центре города захватывают тараканы, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на дезинсектора Максима Ткаченко рассказал, что исторический центр Ростова буквально кишит тараканами. По словам специалиста, больше всего «зараженных» домов можно обнаружить на центральных улицах города, виной тому возраст и состояние самих зданий и нечистоплотность жильцов.

Так Максим Ткаченко рассказал, что в период эпидемии коронавируса с 2020 по 2022 годы больше всего вызовов поступало от жителей домов на улице Шаумяна, в 2023 году рекорды по количеству тараканов стали бить дома на улице Максима Горького. Кроме того, по словам дезинсектора, довольно много тараканов обитают в районе Темерника, на улице Вятской, а также в переулке Днепровском.

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Как правило, тараканы обитают в запущенных квартирах, их присутствие можно заметить по следам фекалий в петлях дверей, под раковинами и умывальниками, а также на шкафах.

«У людей на них может появляться аллергическая реакция, вплоть до астмы», — рассказал специалист, добавив, что не советует избавляться от насекомых самостоятельно. По его мнению, бытовые яды, которые можно купить в любом магазине, только выработают у тараканов иммунитет, а потому в случае «нашествия» насекомых лучше обратиться за помощью специалистов и делать это вместе с соседями, чтобы не допустить «миграции» тараканов по дому.

Ранее тараканы вошли в число самых популярных аллергенов для жителей Ростовской области и других регионов России.

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