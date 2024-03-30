Дезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов

«У людей на них может появляться аллергическая реакция, вплоть до астмы», — рассказал специалист, добавив, что не советует избавляться от насекомых самостоятельно. По его мнению, бытовые яды, которые можно купить в любом магазине, только выработают у тараканов иммунитет, а потому в случае «нашествия» насекомых лучше обратиться за помощью специалистов и делать это вместе с соседями, чтобы не допустить «миграции» тараканов по дому.