Госэкспертиза разрешила реставрацию мужской гимназии имени Н. Степанова в Ростове

Здание построили по поручению статского советника Степанова в 1915 году, архитектором выступил Петр Любимов. Здесь некоторое время обучали только мальчиков, прием учеников осуществляли с 14-15 лет, однако уже через год в гимназии смогли учиться и девочки. Здание имеет статус культурного объекта местного значения, его выпускниками были знаменитые ученые и писатели, например, радиотехник Александр Минц и писатель Владимир Рындзюн, известный благодаря своему произведению «Авантюристы гражданской войны».