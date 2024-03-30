Госэкспертиза разрешила реставрацию мужской гимназии имени Н. Степанова в Ростове

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В четверг, 28 марта, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовала положительное заключение на проект реставрации здания мужской гимназии имени Н. П. Степанова, расположенного в самом сердце Ростова — на улице Максима Горького, 115.
Здание построили по поручению статского советника Степанова в 1915 году, архитектором выступил Петр Любимов. Здесь некоторое время обучали только мальчиков, прием учеников осуществляли с 14-15 лет, однако уже через год в гимназии смогли учиться и девочки. Здание имеет статус культурного объекта местного значения, его выпускниками были знаменитые ученые и писатели, например, радиотехник Александр Минц и писатель Владимир Рындзюн, известный благодаря своему произведению «Авантюристы гражданской войны».
Пока неизвестно, когда проведут ремонт здания, и сколько средств потратят на эти цели.
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