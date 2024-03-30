«Могли забить больше»: Карпин остался не доволен победой «Ростова» над «Динамо»

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:02
Напомним, накануне игроки ФК «Ростов» одержали уверенную победу над «Динамо». Матч прошел в Москве. Ростовские футболисты забили четыре мяча. Матч закончился со счетом 4:1.
Карпин ответил на вопрос, почему его подопечным не удалось забить восемь мячей. По его словам, могли бы забить больше голов, но могли и больше пропустить.
Карпин похвалил вратаря Сергея Песьякова, а также отметил великолепную игру бразильского нападающего Роналдо.
Стоит отметить, что это первая победа ростовской команды в текущем году на выездном матче.