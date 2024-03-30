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Карпин прокомментировал разгромную победу ФК «Ростов» в матче с «Динамо»

«Могли забить больше»: Карпин остался не доволен победой «Ростова» над «Динамо»

30 марта 2024, 06:00
Фото: 1MI
Карпин прокомментировал разгромную победу ФК «Ростов» в матче с «Динамо»

Карпин заявил, что «Ростов» мог забить больше голов в матче с «Динамо»

Итоги разгромного матча ФК «Ростов» над московским «Динамо» подвел главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.

Напомним, накануне игроки ФК «Ростов» одержали уверенную победу над «Динамо». Матч прошел в Москве. Ростовские футболисты забили четыре мяча. Матч закончился со счетом 4:1.

Карпин ответил на вопрос, почему его подопечным не удалось забить восемь мячей. По его словам, могли бы забить больше голов, но могли и больше пропустить.

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Карпин похвалил вратаря Сергея Песьякова, а также отметил великолепную игру бразильского нападающего Роналдо.

Стоит отметить, что это первая победа ростовской команды в текущем году на выездном матче.

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