Мощные магнитные бури надвигаются на Ростовскую область с 31 марта

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Синоптики рассказали, что с воскресенья, 31 марта, из-за вспышек на Солнце Ростовская область попадет под удар магнитных бурь.
«Первая волна» обрушится на Ростовскую область около 03.00 мск, также магнитные возмущения силой три балла ожидаются с 09.00 до 12.00 мск.
После этого на два дня бури прекратятся, чтобы ударить с новой силой вечером 2 апреля. С 21.00 мск 2 апреля до 21.00 мск 5 апреля магнитные бури будут непрерывно бушевать над Ростовской областью, а их сила будет колебаться от трех до четырех баллов.
В эти дни некоторые дончане могут ощущать перепады настроения, слабость и общее недомогание, кроме того, возможно обострение хронических болезней, специалисты сообщают, что около 70% инфарктов и инсультов совпадают с периодами магнитных бурь.
Чтобы избежать негативного влияния солнечных вспышек на здоровье, жителям Ростовской области рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, хорошо высыпаться и отказаться от вредных привычек, вроде употребления алкоголя и курения, кроме того, в эти дни следует выбирать легкую пищу и отказаться от кофе.
Ранее дончанам сообщили, что на Ростовскую область надвигается летняя жара.