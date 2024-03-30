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Мощные магнитные бури надвигаются на Ростовскую область с 31 марта

Мощные магнитные бури надвигаются на Ростовскую область с 31 марта

30 марта 2024, 10:01
Фото: 1MI
Мощные магнитные бури надвигаются на Ростовскую область с 31 марта
В Ростовской области ожидаются мощные магнитные бури силой до четырех баллов, об этом сообщили метеорологи.

Синоптики рассказали, что с воскресенья, 31 марта, из-за вспышек на Солнце Ростовская область попадет под удар магнитных бурь.

«Первая волна» обрушится на Ростовскую область около 03.00 мск, также магнитные возмущения силой три балла ожидаются с 09.00 до 12.00 мск.

После этого на два дня бури прекратятся, чтобы ударить с новой силой вечером 2 апреля. С 21.00 мск 2 апреля до 21.00 мск 5 апреля магнитные бури будут непрерывно бушевать над Ростовской областью, а их сила будет колебаться от трех до четырех баллов.

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В эти дни некоторые дончане могут ощущать перепады настроения, слабость и общее недомогание, кроме того, возможно обострение хронических болезней, специалисты сообщают, что около 70% инфарктов и инсультов совпадают с периодами магнитных бурь.

Чтобы избежать негативного влияния солнечных вспышек на здоровье, жителям Ростовской области рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, хорошо высыпаться и отказаться от вредных привычек, вроде употребления алкоголя и курения, кроме того, в эти дни следует выбирать легкую пищу и отказаться от кофе.

Ранее дончанам сообщили, что на Ростовскую область надвигается летняя жара.

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