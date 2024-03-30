Мощные магнитные бури надвигаются на Ростовскую область с 31 марта

После этого на два дня бури прекратятся, чтобы ударить с новой силой вечером 2 апреля. С 21.00 мск 2 апреля до 21.00 мск 5 апреля магнитные бури будут непрерывно бушевать над Ростовской областью, а их сила будет колебаться от трех до четырех баллов.