Обманутая женихом из Нигерии ростовчанка добивается перевода в российскую тюрьму

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал, что ростовский суд удовлетворил ходатайство дончанки Марии Дапирки, осужденной на пожизненное заключение во Вьетнаме. Девушку задержали в аэропорту Хошимина во Вьетнаме 10 лет назад, когда она перевозила крупную партию кокаина в чемодане. Спустя четыре года было принято решение о пожизненном заключении дончанки во вьетнамской тюрьме.
Издание со ссылкой на собственные источники объявило, что после оглашения приговора Дапирка направила прошение о переводе из вьетнамской тюрьмы в колонию на территории России. В прошлом году ростовский суд удовлетворил просьбу осужденной, однако ответ от вьетнамской стороны пока не поступил.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Напомним, сама Мария Дапирка утверждает, что стала жертвой обмана со стороны возлюбленного. Более 10 лет назад девушка поехала в Таиланд в отпуск, но решила остаться, нашла работу и стала копить деньги на покупку жилья в России. Именно в Таиланде Мария встретила уроженца Нигерии по имени Ник, молодой человек очаровал ее, вскоре влюбленные собирались пожениться.
Летом 2014 года ростовчанка решила вернуться в Россию, ее жениху пришлось задержаться. На прощание молодой человек купил для нее билеты с пересадкой в Хошимине и подарил девушке чемодан, в котором якобы без ее ведома были спрятаны около трех килограммов кокаина. Теперь ростовчанке приходится отбывать пожизненный срок в камере с 35 заключенными.