Обманутая женихом из Нигерии ростовчанка добивается перевода в российскую тюрьму

Летом 2014 года ростовчанка решила вернуться в Россию, ее жениху пришлось задержаться. На прощание молодой человек купил для нее билеты с пересадкой в Хошимине и подарил девушке чемодан, в котором якобы без ее ведома были спрятаны около трех килограммов кокаина. Теперь ростовчанке приходится отбывать пожизненный срок в камере с 35 заключенными.