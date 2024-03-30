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Published Сегодня, 11:14

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Обманутая женихом из Нигерии ростовчанка добивается перевода в российскую тюрьму

Обманутая женихом из Нигерии ростовчанка добивается перевода в российскую тюрьму

30 марта 2024, 11:14
Фото: 1MI
Обманутая женихом из Нигерии ростовчанка добивается перевода в российскую тюрьму

Осужденная на всю жизнь дончанка добивается перевода из тюрьмы Вьетнама в Россию

Осужденная за контрабанду наркотиков во Вьетнам дончанка Мария Дапирка может вернуться в Россию, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал, что ростовский суд удовлетворил ходатайство дончанки Марии Дапирки, осужденной на пожизненное заключение во Вьетнаме. Девушку задержали в аэропорту Хошимина во Вьетнаме 10 лет назад, когда она перевозила крупную партию кокаина в чемодане. Спустя четыре года было принято решение о пожизненном заключении дончанки во вьетнамской тюрьме.

Издание со ссылкой на собственные источники объявило, что после оглашения приговора Дапирка направила прошение о переводе из вьетнамской тюрьмы в колонию на территории России. В прошлом году ростовский суд удовлетворил просьбу осужденной, однако ответ от вьетнамской стороны пока не поступил.

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Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Напомним, сама Мария Дапирка утверждает, что стала жертвой обмана со стороны возлюбленного. Более 10 лет назад девушка поехала в Таиланд в отпуск, но решила остаться, нашла работу и стала копить деньги на покупку жилья в России. Именно в Таиланде Мария встретила уроженца Нигерии по имени Ник, молодой человек очаровал ее, вскоре влюбленные собирались пожениться.

Летом 2014 года ростовчанка решила вернуться в Россию, ее жениху пришлось задержаться. На прощание молодой человек купил для нее билеты с пересадкой в Хошимине и подарил девушке чемодан, в котором якобы без ее ведома были спрятаны около трех килограммов кокаина. Теперь ростовчанке приходится отбывать пожизненный срок в камере с 35 заключенными.

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