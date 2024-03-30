Речные маршруты из Ростова в Азов запустят 31 марта

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Часовая ознакомительная экскурсия на комфортабельном судне пройдет уже сегодня, 30 марта. Отправиться на экскурсию из Азова можно будет в 11.30 и 13.00. Заплатить за такую поездку нужно будет 500 рублей.
В воскресенье пассажиры могут отправится из Азова в донскую столицу в 7:30 утра за 250 рублей. С апреля будет запущено регулярное пассажирское сообщение между двумя городами. Отмечается, что ежедневно будут осуществляться по четыре рейса из Ростова и Азова.
Ранее в правительстве Ростовской области сообщили, что весной по реке Дон будут запущены пассажирские перевозки. Для этого в порту Таганрога углубили дно и построили плавучий причал.