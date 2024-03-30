Речные маршруты из Ростова в Азов запустят 31 марта

В воскресенье пассажиры могут отправится из Азова в донскую столицу в 7:30 утра за 250 рублей. С апреля будет запущено регулярное пассажирское сообщение между двумя городами. Отмечается, что ежедневно будут осуществляться по четыре рейса из Ростова и Азова.