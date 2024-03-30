rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Пассажирские речные маршруты запустят между Азовом и Ростовом 31 марта

Речные маршруты из Ростова в Азов запустят 31 марта

30 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI
Пассажирские речные маршруты запустят между Азовом и Ростовом 31 марта
Два судна «Валдай» будут курсировать между Ростовом и Азовом, сообщили в администрации города Азов.

Часовая ознакомительная экскурсия на комфортабельном судне пройдет уже сегодня, 30 марта. Отправиться на экскурсию из Азова можно будет в 11.30 и 13.00. Заплатить за такую поездку нужно будет 500 рублей.

Комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом
Узнать подробнее

В воскресенье пассажиры могут отправится из Азова в донскую столицу в 7:30 утра за 250 рублей. С апреля будет запущено регулярное пассажирское сообщение между двумя городами. Отмечается, что ежедневно будут осуществляться по четыре рейса из Ростова и Азова.

Ранее в правительстве Ростовской области сообщили, что весной по реке Дон будут запущены пассажирские перевозки. Для этого в порту Таганрога углубили дно и построили плавучий причал.

Читайте также:
Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят уже к апрелю«Свалки, скотомогильники, промзона»: почему ухудшается экология в Азовском районеПо окнам жилых домов в Азове открыли стрельбу
#Общество#Ростовская область#Азов#Речной пассажирский транспорт Ростовской области#Речные маршруты в Ростовской области#Речная прогулка#Речные
Подпишитесь
Ростовчан оставили без горячей воды и возможности ловить рыбу
Вчера, 15:53
Экс-главу ростовского Минздрава Быковскую могут лишить ученой степени — эксперт
Вчера, 14:14
Конкурента PlayStation собрались создать студенты в Ростове
Вчера, 15:40
Дезинсектор назвал районы Ростова, где больше всего тараканов
Вчера, 13:49
«Можно и дальше валить на сезонность»: почему в Ростовской области плохие дороги
Вчера, 12:27
ЖК «Западные Аллеи» в Ростове — уголок для уютной жизни
Вчера, 12:48
"