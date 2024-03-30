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Published Сегодня, 08:21

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Ростовский рыбак Гусаков рассказал, на что можно поймать много карасей и сазанов

Ростовский рыбак Гусаков рассказал, на что можно поймать много карасей и сазанов

30 марта 2024, 08:21
Фото: 1MI
Ростовский рыбак Гусаков рассказал, на что можно поймать много карасей и сазанов
Ростовский рыбак Сергей Гусаков назвал лучшую приманку для большого улова карасей, сазанов и окуней, об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

В беседе с корреспондентом RostovGazeta читатель и увлеченный рыбак Сергей Гусаков рассказал, что многие годы серьезно занимается рыбалкой, регулярно возвращаясь домой с хорошим уловом. За годы своего хобби дончанин смог не только найти зарыбленные водоемы, но и подобрать идеальную наживку для того, чтобы никогда не возвращаться домой с пустыми руками.

По словам рыбака, в течение всего года для рыбалки он использует мотыль и червей, на которых охотно клюют окуни, караси и сазаны.

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Сергей Гусаков утверждает, на одной из недавних рыбалок ему со спутниками удалось поймать много карасей в районе хутора Усть-Койсуг. Рыбалка началась с рассветом и продлилась до 14.00 мск, за это время рыбаки выловили восемь килограммов карасей, которых в дальнейшем отпустили на волю.

Ранее в Ростовской области объявили запрет ловить рыбу в отдельных водоемах из-за нереста.

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