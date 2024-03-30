Ростовский рыбак Гусаков рассказал, на что можно поймать много карасей и сазанов

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В беседе с корреспондентом RostovGazeta читатель и увлеченный рыбак Сергей Гусаков рассказал, что многие годы серьезно занимается рыбалкой, регулярно возвращаясь домой с хорошим уловом. За годы своего хобби дончанин смог не только найти зарыбленные водоемы, но и подобрать идеальную наживку для того, чтобы никогда не возвращаться домой с пустыми руками.
По словам рыбака, в течение всего года для рыбалки он использует мотыль и червей, на которых охотно клюют окуни, караси и сазаны.
Сергей Гусаков утверждает, на одной из недавних рыбалок ему со спутниками удалось поймать много карасей в районе хутора Усть-Койсуг. Рыбалка началась с рассветом и продлилась до 14.00 мск, за это время рыбаки выловили восемь килограммов карасей, которых в дальнейшем отпустили на волю.
Ранее в Ростовской области объявили запрет ловить рыбу в отдельных водоемах из-за нереста.