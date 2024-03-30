Ростовский рыбак Гусаков рассказал, на что можно поймать много карасей и сазанов

В беседе с корреспондентом RostovGazeta читатель и увлеченный рыбак Сергей Гусаков рассказал, что многие годы серьезно занимается рыбалкой, регулярно возвращаясь домой с хорошим уловом. За годы своего хобби дончанин смог не только найти зарыбленные водоемы, но и подобрать идеальную наживку для того, чтобы никогда не возвращаться домой с пустыми руками.