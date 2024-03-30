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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

В Ростовской области проходит тотальная проверка детсадов и школ

Силовики массово проверяют школы в Ростовской области

30 марта 2024, 05:27
Фото: 1MI
В Ростовской области проходит тотальная проверка детсадов и школ

В Ростовской области проходит тотальная проверка детсадов и школ

Проверки безопасности образовательных учреждений проходят в Ростовской области, сообщается на сайте облправительства.

В общей сложности проверки коснуться более чем 3000 детских садов, школ и учреждений СПО. В состав комиссий, осуществляющих проверки, входят представители минобразования региона, управлений и отделов образования муниципалитетов, ГУ МВД России по Ростовской области и подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

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Проверяются не только системы пожарной безопасности и оповещения на случай ЧС, но и оценивается потенциальная возможность проникновения посторонних лиц на территорию детсадов и школ.

Ранее в Ростовской области пассажир электрички угрожал взорвать гранату в ходе конфликта с кассиром. Позже правоохранители установили, что никакой гранаты у него не было. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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