Силовики массово проверяют школы в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В общей сложности проверки коснуться более чем 3000 детских садов, школ и учреждений СПО. В состав комиссий, осуществляющих проверки, входят представители минобразования региона, управлений и отделов образования муниципалитетов, ГУ МВД России по Ростовской области и подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.
Проверяются не только системы пожарной безопасности и оповещения на случай ЧС, но и оценивается потенциальная возможность проникновения посторонних лиц на территорию детсадов и школ.
Ранее в Ростовской области пассажир электрички угрожал взорвать гранату в ходе конфликта с кассиром. Позже правоохранители установили, что никакой гранаты у него не было. Против мужчины возбудили уголовное дело.