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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В части Ростовской области тарифы на воду вырастут вдвое в 2024 году

В части Ростовской области тарифы на воду вырастут вдвое в 2024 году

30 марта 2024, 12:41
Фото: 1MI
В части Ростовской области тарифы на воду вырастут вдвое в 2024 году
В Каменске-Шахтинском планируют увеличить тарифы на холодное водоснабжение, документы опубликовали на портале городского водоканала.

На портале ООО «Водоканал» Каменск-Шахтинский опубликовали постановление региональной службы по тарифам. В документе сказано, что во втором полугодии цены на холодное водоснабжение потребителей будут значительно увеличены.

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Так до 30 июня тариф на питьевую воду зафиксировали на отметке 58 рублей за кубометр, с учетом НДС его цена составляет 69,92 рубля. Однако уже с 1 июля начнет действовать новый тариф 133,65 рубля за кубометр, из-за которого местным жителям придется платить по 160,38 рубля за один кубометр воды. Стоимость услуги водоснабжения вырастет более чем в два раза.

С полной тарифной сеткой можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Фото: ООО «Водоканал»

Ранее стало известно, как зарабатывают компании Ростовской области, занятые производством питьевой бутилированной воды.

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