В части Ростовской области тарифы на воду вырастут вдвое в 2024 году

Так до 30 июня тариф на питьевую воду зафиксировали на отметке 58 рублей за кубометр, с учетом НДС его цена составляет 69,92 рубля. Однако уже с 1 июля начнет действовать новый тариф 133,65 рубля за кубометр, из-за которого местным жителям придется платить по 160,38 рубля за один кубометр воды. Стоимость услуги водоснабжения вырастет более чем в два раза.