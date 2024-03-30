В части Ростовской области тарифы на воду вырастут вдвое в 2024 году

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
На портале ООО «Водоканал» Каменск-Шахтинский опубликовали постановление региональной службы по тарифам. В документе сказано, что во втором полугодии цены на холодное водоснабжение потребителей будут значительно увеличены.
Так до 30 июня тариф на питьевую воду зафиксировали на отметке 58 рублей за кубометр, с учетом НДС его цена составляет 69,92 рубля. Однако уже с 1 июля начнет действовать новый тариф 133,65 рубля за кубометр, из-за которого местным жителям придется платить по 160,38 рубля за один кубометр воды. Стоимость услуги водоснабжения вырастет более чем в два раза.
С полной тарифной сеткой можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.
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