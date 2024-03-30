В Ростове художники массово продают свои картины за миллионы рублей

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В конце марта на площадке объявлений появилось несколько сообщений о продаже картин неизвестных ростовских художников, готовы расстаться со своими творениями за 300 тысяч или 25 миллионов рублей. Корреспондент RostovGazeta выбрал самые интересные из них.
Так первой картиной, оцененной в миллион рублей, стало полотно «Энергия» авторства эпатажной художницы с собственным каналом на американском хостинге. По словам художницы, картина, выполненная акрилом, способна напитать владельца энергией и любовь к жизни.
«Энергия! Истинное воплощение энергии, каждый мазок будто запрограммирован, чтобы его владелец стал уверенней в себе и подпитывался от картины. Шаг за шагом, мазок за мазком идет подпитка, и человек становится увереннее в себе, обретает энергию и смысл жизни», — указала художница в объявлении.
Второй картиной стало философское полотно «Стакан», написанное маслом на холсте размером 12 на 12 сантиметров.
«Гениальный живописный манифест. Вопрос о полноценности адресованный богу», — описывает свою картину автор. Стоимость работы составляет один миллион рублей, однако в запасах художника для ценителей есть также картины «Штопор» и «Ботинки», цена каждого полотна достигает 300 тысяч рублей.
Заключительной и самой дорогой работой из рисунков ростовских художников стал карандашный набросок «Убийство в сосновом лесу» стоимостью 25 миллионов рублей.
По словам автора, его работа заставляет задуматься о сути бытия и пересмотреть жизненные перспективы.