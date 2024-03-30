В Ростове художники массово продают свои картины за миллионы рублей

«Энергия! Истинное воплощение энергии, каждый мазок будто запрограммирован, чтобы его владелец стал уверенней в себе и подпитывался от картины. Шаг за шагом, мазок за мазком идет подпитка, и человек становится увереннее в себе, обретает энергию и смысл жизни», — указала художница в объявлении.