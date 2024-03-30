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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В Ростове художники массово продают свои картины за миллионы рублей

В Ростове художники массово продают свои картины за миллионы рублей

30 марта 2024, 14:27
Фото: 1MI
В Ростове художники массово продают свои картины за миллионы рублей
В Ростове в продаже появились картины стоимостью от одного до 25 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

В конце марта на площадке объявлений появилось несколько сообщений о продаже картин неизвестных ростовских художников, готовы расстаться со своими творениями за 300 тысяч или 25 миллионов рублей. Корреспондент RostovGazeta выбрал самые интересные из них.

Так первой картиной, оцененной в миллион рублей, стало полотно «Энергия» авторства эпатажной художницы с собственным каналом на американском хостинге. По словам художницы, картина, выполненная акрилом, способна напитать владельца энергией и любовь к жизни.

Полотно энергия художница держит в своих рукахПолотно энергия художница держит в своих руках
Полотно энергия художница держит в своих руках
Фото: Авито

«Энергия! Истинное воплощение энергии, каждый мазок будто запрограммирован, чтобы его владелец стал уверенней в себе и подпитывался от картины. Шаг за шагом, мазок за мазком идет подпитка, и человек становится увереннее в себе, обретает энергию и смысл жизни», — указала художница в объявлении.

Второй картиной стало философское полотно «Стакан», написанное маслом на холсте размером 12 на 12 сантиметров.

Фото: Авито

«Гениальный живописный манифест. Вопрос о полноценности адресованный богу», — описывает свою картину автор. Стоимость работы составляет один миллион рублей, однако в запасах художника для ценителей есть также картины «Штопор» и «Ботинки», цена каждого полотна достигает 300 тысяч рублей.

Заключительной и самой дорогой работой из рисунков ростовских художников стал карандашный набросок «Убийство в сосновом лесу» стоимостью 25 миллионов рублей.

Картина ближеКартина ближе
Фото: Авито

По словам автора, его работа заставляет задуматься о сути бытия и пересмотреть жизненные перспективы.

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Ранее в Ростове на продажу выставили пруд с огромной рыбой.

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