В Ростове на весь день перекроют железнодорожный переезд на Нансена 31 марта

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В субботу, 30 марта, представители администрации объявили, что уже 31 марта с 09.00 мск на улице Нансена перекроют движение через железнодорожный переезд. Ограничения движения будут действовать в течение 10 часов — до 19.00 мск, в течение этого времени водителям придется выбирать альтернативные объезды.
Обращаем внимание, что ограничения вводят из-за необходимого ремонта на участке железной дороги.
Ранее власти Ростова-на-Дону объявили, что рассматривают возможность ограничить движение самокатов по городу или ввести зоны, где оно запрещено вовсе.