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В Ростове на весь день перекроют железнодорожный переезд на Нансена 31 марта

В Ростове на весь день перекроют железнодорожный переезд на Нансена 31 марта

30 марта 2024, 07:15
Фото: 1MI
В Ростове на весь день перекроют железнодорожный переезд на Нансена 31 марта
В Ростове на весь день перекроют железнодорожный переезд по улице Нансена, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В субботу, 30 марта, представители администрации объявили, что уже 31 марта с 09.00 мск на улице Нансена перекроют движение через железнодорожный переезд. Ограничения движения будут действовать в течение 10 часов — до 19.00 мск, в течение этого времени водителям придется выбирать альтернативные объезды.

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Обращаем внимание, что ограничения вводят из-за необходимого ремонта на участке железной дороги.

Ранее власти Ростова-на-Дону объявили, что рассматривают возможность ограничить движение самокатов по городу или ввести зоны, где оно запрещено вовсе.

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