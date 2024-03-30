В Ростове на весь день перекроют железнодорожный переезд на Нансена 31 марта

В субботу, 30 марта, представители администрации объявили, что уже 31 марта с 09.00 мск на улице Нансена перекроют движение через железнодорожный переезд. Ограничения движения будут действовать в течение 10 часов — до 19.00 мск, в течение этого времени водителям придется выбирать альтернативные объезды.