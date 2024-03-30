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В Ростове после зимней спячки проснулись медведи

В Ростове после зимней спячки проснулись медведи

30 марта 2024, 13:39
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове после зимней спячки проснулись медведи
В Ростове бурый и гималайский медведи проснулись после зимней спячки, об этом сообщили сотрудники городского зоопарка.

В пятницу, 29 марта, Ростовский-на-Дону зоопарк объявил, что с наступлением тепла в городе проснулись бурые медведи.

За период спячки для мишек модернизировали их вольеры и бассейны, пока подопечные зоопарка прогуливаются по своим владениям и «разминают лапы». В ближайшие недели им предстоит наслаждаться пищей, чтобы набрать потерянный за период спячки вес.

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«Теперь наши бурый и гималайский мишки Андрюша и… Андрюша, плавают в обновленных бассейнах и гуляют по своим территориям, которые напоминают их природную среду обитания», — рассказали в зоопарке.

Ранее в зоопарке рассказали, почему животные кажутся посетителям облезшими.

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