В Ростове после зимней спячки проснулись медведи

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В пятницу, 29 марта, Ростовский-на-Дону зоопарк объявил, что с наступлением тепла в городе проснулись бурые медведи.
За период спячки для мишек модернизировали их вольеры и бассейны, пока подопечные зоопарка прогуливаются по своим владениям и «разминают лапы». В ближайшие недели им предстоит наслаждаться пищей, чтобы набрать потерянный за период спячки вес.
«Теперь наши бурый и гималайский мишки Андрюша и… Андрюша, плавают в обновленных бассейнах и гуляют по своим территориям, которые напоминают их природную среду обитания», — рассказали в зоопарке.
Ранее в зоопарке рассказали, почему животные кажутся посетителям облезшими.