В Ростове продают заброшенный аквапарк за 100 млн рублей

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В марте ростовское агентство выставило на продажу земельный участок площадью 50 соток, который находится на территории Зеленого острова рядом с городским пляжем на улице Окружной, 60.
По словам продавца, на участке промназначения находятся капитальные строения, однако здесь разрешено заниматься деятельностью по комплексному развитию территорий. Стоимость земли составляет 100 миллионов рублей — по два миллиона за сотку.
Согласно открытым данным, ранее на участке работал аквапарк Water Land с несколькими горками и выходом на пляж Зеленого острова. Судя по отзывам, он прекратил свою работу восемь лет назад.
Ранее в Ростовской области выставили на продажу морские порты, стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей.