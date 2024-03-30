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В Ростове продают заброшенный аквапарк за 100 млн рублей

В Ростове продают заброшенный аквапарк за 100 млн рублей

30 марта 2024, 17:30
Фото: Яндекс Карты: воздушная панорама
В Ростове продают заброшенный аквапарк за 100 млн рублей
В Ростове выставили на продажу участок закрывшегося аквапарка Water Land, данные об этом появились на портале объявлений.

В марте ростовское агентство выставило на продажу земельный участок площадью 50 соток, который находится на территории Зеленого острова рядом с городским пляжем на улице Окружной, 60.

По словам продавца, на участке промназначения находятся капитальные строения, однако здесь разрешено заниматься деятельностью по комплексному развитию территорий. Стоимость земли составляет 100 миллионов рублей — по два миллиона за сотку.

Фото: Авито

Согласно открытым данным, ранее на участке работал аквапарк Water Land с несколькими горками и выходом на пляж Зеленого острова. Судя по отзывам, он прекратил свою работу восемь лет назад.

Ранее в Ростовской области выставили на продажу морские порты, стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей.

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