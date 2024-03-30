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Published Сегодня, 08:37

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В Ростове спасатели вытащили из покореженной в ДТП машины трех пострадавших

В Ростове спасатели вызволили двух девочек-подростков из покореженного автомобиля

30 марта 2024, 08:37
Фото: УГОЧС
В Ростове спасатели вытащили из покореженной в ДТП машины трех пострадавших

В Ростове спасатели вытащили из покореженной в ДТП машины трех пострадавших

В Ростове спасатели помогли выбраться из разбитого в ДТП автомобиля трем пострадавшим, об этом сообщили в управлении ГО и ЧС.

Сотрудники УГОЧС объявили, что в ночь на субботу, 30 марта, на левом берегу Дона в Ростове произошла серьезная авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в бетонный отбойник на улице Левобережной, 2Ж, в результате чего сам получил травмы, пострадали и его две несовершеннолетние пассажирки.

Фото: УГОЧС

По словам сотрудников УГОЧС, спасатели оперативно прибыли к месту аварии и помогли пострадавшим покинуть автомобилям, чтобы добраться до машины скорой помощи.

«Все получили травмы различной степени тяжести», — сообщили спасатели.

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Ранее в Ростове появились кадры горящей «ГАЗели» на парковке торгового центра «Мега».

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