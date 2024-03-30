В Ростове спасатели вызволили двух девочек-подростков из покореженного автомобиля

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Сотрудники УГОЧС объявили, что в ночь на субботу, 30 марта, на левом берегу Дона в Ростове произошла серьезная авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в бетонный отбойник на улице Левобережной, 2Ж, в результате чего сам получил травмы, пострадали и его две несовершеннолетние пассажирки.
По словам сотрудников УГОЧС, спасатели оперативно прибыли к месту аварии и помогли пострадавшим покинуть автомобилям, чтобы добраться до машины скорой помощи.
«Все получили травмы различной степени тяжести», — сообщили спасатели.