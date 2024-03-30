В Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тыс рублей за метр

Новая дорога, названная в его честь свяжет улицу Вересаева с новым спортивно-оздоровительным комплексом с бассейном, а также детским садом №55 и школой №22. Сама дорога будет двухполосной, разрешенная скорость движения по ней составит 30 километров в час. Проект предусматривает оборудование тротуаров и системы ливневок.