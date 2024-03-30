В Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тыс рублей за метр

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В пятницу, 29 марта, Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект строительства дороги по улице Полковника Владимира Иванова, который участвовал в СВО и спас журналистов, прикрыв их во время атаки, однако сам получил ранения, несовместимые с жизнью.
Новая дорога, названная в его честь свяжет улицу Вересаева с новым спортивно-оздоровительным комплексом с бассейном, а также детским садом №55 и школой №22. Сама дорога будет двухполосной, разрешенная скорость движения по ней составит 30 километров в час. Проект предусматривает оборудование тротуаров и системы ливневок.
По словам Алексея Логвиненко, стоимость строительства дороги протяженностью 1,5 километра составит 501 миллион рублей, а это значит, что стоимость одного метра дороги оценили в 334 тысячи рублей.
Ранее в Ростове объявили, когда закончат ремонт моста на Стачки.