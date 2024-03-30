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Published Сегодня, 11:44

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В Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тыс рублей за метр

В Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тыс рублей за метр

30 марта 2024, 11:44
Фото: 1MI
В Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тыс рублей за метр

Строительство дороги в Александровке обойдется Ростову в 501 млн рублей

В Ростове Госэкспертиза одобрила строительство дороги в Александровке, работы оценили в 501 миллион рублей, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В пятницу, 29 марта, Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект строительства дороги по улице Полковника Владимира Иванова, который участвовал в СВО и спас журналистов, прикрыв их во время атаки, однако сам получил ранения, несовместимые с жизнью.

Фото: t.me/logvinenko_rnd

Новая дорога, названная в его честь свяжет улицу Вересаева с новым спортивно-оздоровительным комплексом с бассейном, а также детским садом №55 и школой №22. Сама дорога будет двухполосной, разрешенная скорость движения по ней составит 30 километров в час. Проект предусматривает оборудование тротуаров и системы ливневок.

Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове
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По словам Алексея Логвиненко, стоимость строительства дороги протяженностью 1,5 километра составит 501 миллион рублей, а это значит, что стоимость одного метра дороги оценили в 334 тысячи рублей.

Ранее в Ростове объявили, когда закончат ремонт моста на Стачки.

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