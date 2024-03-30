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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В Ростовской области растет уровень безопасности и «взлетают» цены на воду

В Ростовской области растет уровень безопасности и «взлетают» цены на воду

30 марта 2024, 15:44
Фото: 1MI
В Ростовской области растет уровень безопасности и «взлетают» цены на воду
В Ростовской области проверяют безопасность в школах и детских садах, пока в Каменске-Шахтинском растут цены на воду, а в Ростове строят дорогу к бассейну, которого нет.

Вода по цене золота?

В субботу, 30 марта, стало известно, что в Каменске-Шахтинском собираются поднять цены на услуги водоснабжения. По данным городского водоканала, повысить тарифы планируют с 1 июня, после чего стоимость услуг холодного водоснабжения «взлетит» в цене как минимум вдвое.

Тарифы на воду в 2024 годуТарифы на воду в 2024 году
Тарифы на воду в 2024 году
Фото: Водоканал

Так в настоящий момент подача питьевой воды в дома в Каменске-Шахтинском стоит около 70 рублей за кубометр, однако уже с 1 июля с учетом НДС цена на услугу составит около 160,4 рубля за кубический метр питьевой воды.

Решение об увеличении тарифа вынесла Региональная служба по тарифам в Ростовской области.

Полмиллиарда рублей в асфальт

В Ростове планируют построить 1,5-километровую дорогу в Александровке стоимостью более 500 миллионов рублей.

В субботу глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что городу удалось получить положительное заключение на проект новой дороги, которая свяжет улицу Вересаева со строящимся спортивно-оздоровительным комплексом в Александровке. Новая дорога получит имя Полковника Владимира Иванова, который героически проявил себя в ходе СВО и спас представителей СМИ ценой собственной жизни.

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По предварительной информации, дорога по улице Полковника Владимира Иванова будет двухполосной, допустимая скорость движения автомобилей по ней составит 30 километров в час.

Безопасность учебного процесса

Главной новостью дня стали запланированные тотальные проверки, которые пройдут в школах, детских садах и учреждениях СПО в Ростовской области. По данным властей, проверки проведут в более чем трех тысячах школ, детских садах и других учреждениях образования.

Фото: 1MI

В комиссию, которая займется проверками, войдут представители донского Минобра, сотрудники полиции и подразделения Росгвардии, которым предстоит проверить не только системы оповещения о пожарах и ЧС, но также оценить возможность незаконного проникновения в школы детсады посторонних лиц.

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