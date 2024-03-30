В ТПП РФ прошел студенческий конкурс по международному коммерческому арбитражу

В качестве организаторов конкурса выступили Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) и Торгово-промышленная палата России. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров отметил, что организаторы конкурса заинтересованы в популяризации не только Международного коммерческого арбитражного суда, но и самого института международного коммерческого арбитража как эффективного способа разрешения споров. Организаторы надеются, что участники конкурса в будущем смогут стать докладчиками, арбитрами или представителями сторон в международных спорах. И за них не будет стыдно, когда они будут представлять интересы компаний из Российской Федерации в зарубежных странах, так как они к этому готовы.