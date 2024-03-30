В ТПП РФ прошел студенческий конкурс по международному коммерческому арбитражу

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:40
По сообщению издания, в Торгово-промышленной палате России отмечают, что количество международных дел в коммерческом арбитраже продолжает расти, несмотря на сложную политическую обстановку. Только в прошлом году в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации поступило 215 исковых заявлений от компаний из 48 государств. В рамках конкурса в этом году также была организована первая китайская секция, в которой соревновались четыре команды.
Основой конкурса является игровое дело, которое на 80-90% связано с санкциями, применяемыми в отношении Российской Федерации. Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров отметил, что в реальных делах санкции часто используются в качестве обстоятельства непреодолимой силы, когда контракты не исполняются и российские или иностранные компании обращаются в арбитраж, чтобы взыскать положенное, по их мнению, по договору. Однако, несмотря на это, иски продолжают подаваться и по ним принимаются решения. Именно одно из таких решений стало основой для игрового дела, представленного на конкурсе.
Участники конкурса представляют ведущие высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, а также других российских регионов от Владивостока до Чеченской Республики. В общей сложности в конкурсе приняли участие команды из 8 стран.
Магистрант высшей школы права «Адилет» г. Алматы Кристина Проскурина отметила, что организаторы конкурса предложили участникам интересный кейс, связанный с неисполнением контракта между резидентом Российской Федерации и резидентом Европейского союза, заключившими договор. Организаторы предложили каждой стороне сформировать две правовые позиции за обе стороны и поочередно отстоять их перед арбитрами.
По ее словам, кейс достаточно объемный, необходимо было изучить множество материалов и нюансов, знать не только материалы дела, но также действующее законодательство России и иметь определенные знания в международном праве.
В качестве организаторов конкурса выступили Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) и Торгово-промышленная палата России. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров отметил, что организаторы конкурса заинтересованы в популяризации не только Международного коммерческого арбитражного суда, но и самого института международного коммерческого арбитража как эффективного способа разрешения споров. Организаторы надеются, что участники конкурса в будущем смогут стать докладчиками, арбитрами или представителями сторон в международных спорах. И за них не будет стыдно, когда они будут представлять интересы компаний из Российской Федерации в зарубежных странах, так как они к этому готовы.
Четыре победившие в международном конкурсе команды получили возможность пройти стажировку в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России.