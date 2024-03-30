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Posted 30 марта, 09:20

Published 30 марта, 09:20

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Зачем оформлять ОСАГО, если есть каско?

30 марта 2024, 09:20
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KEpps
Отвечают специалисты СОГАЗа.

ОСАГО — обязательная страховка, без которой нельзя садиться за руль. За отсутствие ОСАГО водителя могут оштрафовать на 800 рублей.

ОСАГО страхует ответственность владельца авто. Если водитель станет виновником ДТП, страховая полностью выплатит нанесённый им ущерб.

Выплаты по ОСАГО получает только потерпевшая сторона. Виновник аварии не сможет получить компенсацию за повреждения своего автомобиля.

Каско защищает сам автомобиль от аварии, угона, и других повреждений. Все выплаты по полису получает владелец машины, независимо от того, виноват он в ДТП или нет.

Однако без ОСАГО виновнику аварии придётся оплачивать ремонт авто другого участника ДТП за свой счет.

Чтобы обезопасить себя от любых неприятностей, рекомендуем оформить и ОСАГО, и каско. Рассчитать стоимость автостраховки и оформить полис можно по ссылке: https://vk.cc/cv9L88

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