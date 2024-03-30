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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Ростовской области пропадет телерадиосигнал на неделю с 1 апреля

Жители в Ростовской области могу остаться без телевидения и радио на всю неделю

30 марта 2024, 06:29
Фото: 1MI
В Ростовской области пропадет телерадиосигнал на неделю с 1 апреля
Перебои в телевещании возможны в Ростовской области в начале апреля, об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В сообщении РТРС сказано, что перебои в трансляции теле- и радиосигнала в регионе могут возникнуть с 1 по 7 апреля.

Так, в слободе Титовка телевизор может не работать с 9:00 до 17:00 в понедельник, 1 апреля. В этот же день возможны перебои вещания в Волошино, Первомайском, Семикаракорске и станице Тацинская. Там сигнала не будет с 11:00 до 17:00.

Трансляции телевидения и радио будут прерываться по всей Ростовской области
Узнать подробнее

Ознакомится с тем, где еще могут быть перебои в трансляции, можно на сайте РТРС. В пресс-службе компании пояснили, что в это время будут вестись профилактические работы. Их могут отложить только в случае ухудшения погодных условий.

Ранее были опубликованы материалы исследования показавшего, что жители Ростовской области стали активнее пользоваться интернетом. Так, потребление data-трафика в регионе выросло на 15% за год.

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