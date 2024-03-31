Активы для вложений на II квартал назвали аналитики «ВТБ Мои Инвестиции»

— Плюс 13% и плюс 11% соответственно. Темпы роста операционной прибыли ИТ-сектора еще выше, более 40%. Помимо акций из этих отраслей, считаем оптимальным добавить в портфель бумаги компаний, торгующиеся с высокой двузначной дивидендной доходностью, а именно Сургутнефтегаз-ап, Алроса, Лукойл, МТС. В целом советуем придерживаться сбалансированного подхода в инвестициях и, делая ставку на рост рынка акций, не забывать о более консервативных инструментах— говорит инвестиционный стратег.