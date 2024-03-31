Активы для вложений на II квартал назвали аналитики «ВТБ Мои Инвестиции»

Posted 31 марта, 12:17
Published 31 марта, 12:17
Modified Вчера, 10:50
Updated Вчера, 10:50
Кроме того, на фоне высоких процентных ставок инвестиционную привлекательность продолжают сохранять фонды денежного рынка и облигации с плавающими купонами.
Эксперты брокера ВТБ уверены, что темпы роста фондового рынка могут ускориться по мере формирования ожиданий по снижению ключевой ставки. Уитывая, что рынок россйиских акций находится на двухлетнем максимуме они прогнозируют совокупную доходность Индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 20,4%. Где по их мнению Индекс может достичь 3670 пунктов, а ожидаемая дивидендная доходность оцениваться в 9,4%.
При этом эксперты не исключают, что в позитивном сценарии при снижении безрисковой ставки до 9,5% Индекс Мосбиржи через год может подняться до 4830 пунктов, а доходность — составить 55,4%.
Особенный интерес во втором квартале представляют российские акции внутренне-ориентированных секторов, среди которых финансовый, IT и потребительский, а также акции малой капитализации, которые продолжают расти быстрее рынка.
По прогнозам аналитиков, во втором полугодии Банк России начнет снижение ключевой ставки. Это приведет к расширению мультипликаторов и переоценке рынка в целом. Само снижение ставки вызовет переток денежных средств в акции.
Эксперты брокера ожидают ускорение процессов редомициляции в 2024 году, что позитивно для инвесторов, с точки зрения раскрытия стоимости ряда компаний и их возвращения к дивидендным выплатам.
То есть, в ближайшее время большинство российских компаний скорее всего примут решение по выплатам дивидендов, что по мнению аналитиков поддержит котировки акций.
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов уверен, что за 2023–2025 годы чистая прибыль финансового и потребительского секторов возрастет быстрее, чем у Индекса Мосбиржи.
— Плюс 13% и плюс 11% соответственно. Темпы роста операционной прибыли ИТ-сектора еще выше, более 40%. Помимо акций из этих отраслей, считаем оптимальным добавить в портфель бумаги компаний, торгующиеся с высокой двузначной дивидендной доходностью, а именно Сургутнефтегаз-ап, Алроса, Лукойл, МТС. В целом советуем придерживаться сбалансированного подхода в инвестициях и, делая ставку на рост рынка акций, не забывать о более консервативных инструментах— говорит инвестиционный стратег.
Также эксперты советуют обратить внимание и на покупку замещающих и юаневых облигаций и золота в российской инфраструктуре без рисков блокировок. По их мнению подобные инструменты обладают самостоятельным потенциалом роста и могут стать страховкой при девальвации рубля.