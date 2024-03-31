«Донэнерго» лишили права на участок с убежищем от радиации на 170 человек

После приватизации власти потребовали «Донэнерго» разделить участок земли на Луначарского, 20 на двое и поставить их на кадастровый учет. Суд в окончательном решении затем укажет, что это действие властей было «ошибочным и противоправным». Однако «Донэнерго» тогда не воспрепятствовало нарушению закона со стороны Минимущества. Вместе с тем и сама компания решила не переписывать на Минимущество один из участков, несмотря на приватизацию. Этот факт вскрылся несколькими годами позже, когда министерство проводило сверку с Росреестром.