«Донэнерго» лишили права на участок с убежищем от радиации на 170 человек

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Истцом по делу выступило региональное Минимущества в октябре 2023 года.
Минимущество в иске указывало, что в 2007 году приватизировало АО «Донэнерго». Тогда же был определен перечень имущества «Донэнерго», которое подлежало и не подлежало приватизации.
Спор у Минимущества и энергоснабжающей компании возник вокруг земельного участка в Миллерово на улице Луначарского, 20. На момент приватизации там находилось противорадиационное укрытие гражданской обороны вместимостью в 173 человека и общей площадью 86,52 квадратных метра. Годом позже укрытие списали из перечня объектов гражданской обороны, так как оно регулярно подтапливалось и не подходило для размещения там людей.
После приватизации власти потребовали «Донэнерго» разделить участок земли на Луначарского, 20 на двое и поставить их на кадастровый учет. Суд в окончательном решении затем укажет, что это действие властей было «ошибочным и противоправным». Однако «Донэнерго» тогда не воспрепятствовало нарушению закона со стороны Минимущества. Вместе с тем и сама компания решила не переписывать на Минимущество один из участков, несмотря на приватизацию. Этот факт вскрылся несколькими годами позже, когда министерство проводило сверку с Росреестром.
Суд встал на сторону Минимущества и постановил признать право собственности за ним.
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