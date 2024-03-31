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Published Сегодня, 18:48

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Updated Сегодня, 18:50

Власти Ростовской области отсудили у «Донэнерго» участок, где было укрытие ГО ЧС

«Донэнерго» лишили права на участок с убежищем от радиации на 170 человек

31 марта 2024, 18:48
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Власти Ростовской области отсудили у «Донэнерго» участок, где было укрытие ГО ЧС
АО «Донэнерго» через суд лишили права собственности на участок, где располагалось противорадиационное укрытие, следует из данных на сайте арбитражного суда.

Истцом по делу выступило региональное Минимущества в октябре 2023 года.

Минимущество в иске указывало, что в 2007 году приватизировало АО «Донэнерго». Тогда же был определен перечень имущества «Донэнерго», которое подлежало и не подлежало приватизации.

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Спор у Минимущества и энергоснабжающей компании возник вокруг земельного участка в Миллерово на улице Луначарского, 20. На момент приватизации там находилось противорадиационное укрытие гражданской обороны вместимостью в 173 человека и общей площадью 86,52 квадратных метра. Годом позже укрытие списали из перечня объектов гражданской обороны, так как оно регулярно подтапливалось и не подходило для размещения там людей.

После приватизации власти потребовали «Донэнерго» разделить участок земли на Луначарского, 20 на двое и поставить их на кадастровый учет. Суд в окончательном решении затем укажет, что это действие властей было «ошибочным и противоправным». Однако «Донэнерго» тогда не воспрепятствовало нарушению закона со стороны Минимущества. Вместе с тем и сама компания решила не переписывать на Минимущество один из участков, несмотря на приватизацию. Этот факт вскрылся несколькими годами позже, когда министерство проводило сверку с Росреестром.

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Суд встал на сторону Минимущества и постановил признать право собственности за ним.

Ранее власти Ростова отсудили 228 тысяч неустойки за разрушенный 10 лет назад «Юбилейный».

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