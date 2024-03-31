Грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова

Ранее представитель ГИБДД Ростовской области сообщил, что в текущем году увеличилось число ДТП в регионе, в которых не было жертв и пострадавших. Произошло это в связи с ухудшением дорожного полотна, по мнению сотрудника Госавтоинспекции.