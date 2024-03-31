Грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Происшествие произошло у дома №127 в переулке Журавлева накануне в субботу, 30 марта.
Грузовик, принадлежащий ростовскому водоканалу, почти выехал на пересечение переулка Журавлева и улицы Тельмана. Задние колеса угодили в дорожную яму и наполовину ушли под асфальт.
Ростовчане назвали это явление «зыбучие пески». По их словам, такие ямы не редкость в Ростове.
Ранее представитель ГИБДД Ростовской области сообщил, что в текущем году увеличилось число ДТП в регионе, в которых не было жертв и пострадавших. Произошло это в связи с ухудшением дорожного полотна, по мнению сотрудника Госавтоинспекции.