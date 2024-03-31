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Грузовик водоканала провалился в дорожную яму в центре Ростова

Грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова

31 марта 2024, 07:28
Фото: 1MI
Грузовик водоканала провалился в дорожную яму в центре Ростова
Задние колеса грузовой машины застряли в огромной яме в центре Ростова, сообщают в местном паблике в соцсети.

Происшествие произошло у дома №127 в переулке Журавлева накануне в субботу, 30 марта.

Грузовик, принадлежащий ростовскому водоканалу, почти выехал на пересечение переулка Журавлева и улицы Тельмана. Задние колеса угодили в дорожную яму и наполовину ушли под асфальт.

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Грузовик провалился в асфальт в РостовеГрузовик провалился в асфальт в Ростове
Грузовик провалился в асфальт в Ростове
Фото: Тг-канал «Регион 61»

Ростовчане назвали это явление «зыбучие пески». По их словам, такие ямы не редкость в Ростове.

Ранее представитель ГИБДД Ростовской области сообщил, что в текущем году увеличилось число ДТП в регионе, в которых не было жертв и пострадавших. Произошло это в связи с ухудшением дорожного полотна, по мнению сотрудника Госавтоинспекции.

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