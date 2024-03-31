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Главные новости Ростовской области

Итоги недели в Ростовской области: приговор экс-министру и отбитые атаки БПЛА и ракет

31 марта 2024, 16:08
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области
В Ростовской области отразили несколько атак беспилотников и ракет, тем временем на Кубани вынесли приговор экс-главе донского Минздрава Татьяне Быковской, а в Ростове школьница скончалась от менингита.

Менингит в школе

В правительстве Ростовской области рассказали о происшествии в ростовской школе №104. Там еще в середине месяца ученица заболела менингитом.Организм ребенка не смог справиться с опаснейшей болезнью, девочка умерла.

В школе после этого провели комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Так, класс, в котором училась школьница, перевели на дистанционный формат обучения. Дети, которые напрямую контактировали с погибшей, некоторое время находились на карантине. Их каждый день осматривали на предмет повышения температуры, высыпаний и так далее.

Родителей школьников попросили провести детям экстренную химиопрофилактику менингита препаратом Рифампицин в возрастной дозировке с учетом противопоказаний. Обследования прошли и учителя школы.

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Долгожданный приговор

Региональная прокуратура сообщила о приговоре, который вынесли экс-министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской в Кущевском районном суде. Бывшую чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий.

Громкий судебный процесс растянулся на несколько лет. Быковскую обвиняли в превышении должностных полномочий в ходе госзакупок. Сторона обвинения смогла доказать, экс-министр вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским заставляла медучреждения заключать контракты на утилизацию медицинских расходов с компанией «Центр 100», аффилированной с Быковской. Больницам это было невыгодно, так как на рынке были компании, оказывающие услуги по гораздо более низким ценам.

Рассмотрение дела затягивалось адвокатами благодаря чтению огромных томов, посвященных всем госзакупкам Минздрава в годы руководства там Быковской. Также московские адвокаты экс-министра часто сетовали, что якобы не могут регулярно ездить на суд в Краснодарский край.

Чтобы хоть как-то ускорить процесс, заседания решили проводить ежедневно. В конце концов 29 марта Кущевский районный суд вынес Быковской приговор. Ее признали виновной, избрав для нее в качестве наказания 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения. Однако сколько из указанных лет Быковская действительно проведет в колонии, остается вопросом, так как предстоит учесть время, проведенное ею в СИЗО и под домашним арестом.

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Атаки БПЛА и ракет

На уходящей неделе Ростовская область подверглась нескольким атакам БПЛА. В начале недели, 25 марта, губернатор Василий Голубев сообщил об 11 сбитых дронах над Ростовской областью. Инцидент произошел ночью. Одновременно с этим пожар вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске. Его потушили сами сотрудники. Обошлось без пострадавших. Власти официально не подтверждали, что огонь спровоцировали беспилотники, однако позже в соцсетях появилось видео с обломками, обнаруженными на территории ГРЭС. О звуках работы ПВО в соцсетях писали и жители Новочеркасска.

В тот же день, но уже около 15.00 над Ростовской областью сбили две зенитные ракеты С-200. Силы ПВО ликвидировали их между Батайском и Новочеркасском. Никто из местных жителей не пострадал.

Наконец еще одна атака произошла 27 марта. Губернатор в своем Telegram-канале объявил об опасности атаки БПЛА. Он призвал жителей «к бдительности». Выяснилось, что целью на этот раз стали Миллерово, Морозовск, Шахты, Новошахтинске и Новочеркасск. Силы ПВО уничтожили дроны. Буквально в течение часа угроза атаки БПЛА была губернатором отменена.

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