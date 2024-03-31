Итоги недели в Ростовской области: приговор экс-министру и отбитые атаки БПЛА и ракет

Чтобы хоть как-то ускорить процесс, заседания решили проводить ежедневно. В конце концов 29 марта Кущевский районный суд вынес Быковской приговор. Ее признали виновной, избрав для нее в качестве наказания 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения. Однако сколько из указанных лет Быковская действительно проведет в колонии, остается вопросом, так как предстоит учесть время, проведенное ею в СИЗО и под домашним арестом.