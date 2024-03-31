Митрополит Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан

«Не знаю. Если вы найдете того, кто это знает, пусть он ответит. Я этого не знаю. Одно знаю, что Господь любит всех. Вот это я знаю, в этом я уверен. Он любит всех: и крещенных, и некрещеных, и православных, и мусульман, и иудеев, и неверующих», — заявил Меркурий.