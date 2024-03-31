Митрополит Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Также Меркурий заявил, что каждый крещенный человек подвержен и влиянию «бесов». И «ангельский мир», и «демонический мир» являются составными частями духовной жизни человека. Однако есть ли свой «ангел» у некрещеных людей, митрополит затруднился ответить.
«Не знаю. Если вы найдете того, кто это знает, пусть он ответит. Я этого не знаю. Одно знаю, что Господь любит всех. Вот это я знаю, в этом я уверен. Он любит всех: и крещенных, и некрещеных, и православных, и мусульман, и иудеев, и неверующих», — заявил Меркурий.
Ранее ростовский митрополит назвал психически нездоровыми людей, ведущих соцсети.