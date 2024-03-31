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Ростовский митрополит Меркурий

Митрополит Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан

31 марта 2024, 10:47
Фото: Ростовская епархия
Ростовский митрополит Меркурий
У каждого крещенного человека есть свой «ангел-хранитель», заявил в эфире «Дон-ТР» ростовский митрополит Меркурий.

Также Меркурий заявил, что каждый крещенный человек подвержен и влиянию «бесов». И «ангельский мир», и «демонический мир» являются составными частями духовной жизни человека. Однако есть ли свой «ангел» у некрещеных людей, митрополит затруднился ответить.

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«Не знаю. Если вы найдете того, кто это знает, пусть он ответит. Я этого не знаю. Одно знаю, что Господь любит всех. Вот это я знаю, в этом я уверен. Он любит всех: и крещенных, и некрещеных, и православных, и мусульман, и иудеев, и неверующих», — заявил Меркурий.

Ранее ростовский митрополит назвал психически нездоровыми людей, ведущих соцсети.

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