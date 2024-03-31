«Они это внушают нам»: митрополит рассказал о затаившихся в ростовчанах бесах

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По-мнению митрополита, и «мир ангельский, и мир демонический» являются равными частями духовной жизни человека. Однако «плотная завеса» мешает некоторым соприкоснуться с духовным миром. Только оторвавшейся от земных искушений человек могут почувствовать, и «как ангелы его охраняют, и как демоны его искушают».
«Демоны только и делают, что внушают нам мысль об отсутствии их существования. Самая важная демоническая тема», — уверен Меркурий.
Он добавил, что «демоны» поступают таким образом, чтобы дать человеку своеобразный карт-бланш на совершение любых поступков.
«Так что, товарищи, не дремлем», — призвал митрополит.
Ранее митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении деньгам.