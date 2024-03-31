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Ростовский митрополит Меркурий

«Они это внушают нам»: митрополит рассказал о затаившихся в ростовчанах бесах

31 марта 2024, 07:35
Фото: Ростовская епархия
Ростовский митрополит Меркурий

Митрополит Меркурий рассказал о затаившихся в ростовчанах бесах

На людей могут влиять как «ангелы-хранители», так и «бесы», заявил в эфире «Дон-ТР» ростовский митрополит Меркурий.

По-мнению митрополита, и «мир ангельский, и мир демонический» являются равными частями духовной жизни человека. Однако «плотная завеса» мешает некоторым соприкоснуться с духовным миром. Только оторвавшейся от земных искушений человек могут почувствовать, и «как ангелы его охраняют, и как демоны его искушают».

«Демоны только и делают, что внушают нам мысль об отсутствии их существования. Самая важная демоническая тема», — уверен Меркурий.

Он добавил, что «демоны» поступают таким образом, чтобы дать человеку своеобразный карт-бланш на совершение любых поступков.

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«Так что, товарищи, не дремлем», — призвал митрополит.

Ранее митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении деньгам.

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