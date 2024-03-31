«Они это внушают нам»: митрополит рассказал о затаившихся в ростовчанах бесах

По-мнению митрополита, и «мир ангельский, и мир демонический» являются равными частями духовной жизни человека. Однако «плотная завеса» мешает некоторым соприкоснуться с духовным миром. Только оторвавшейся от земных искушений человек могут почувствовать, и «как ангелы его охраняют, и как демоны его искушают».