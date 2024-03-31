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Три человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

Пассажирский автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области

31 марта 2024, 12:10
Фото: ГИБДД Ростовской области
Три человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
Три человека пострадали в массовом ДТП в Ростовской области, поделились подробностями в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 30 марта в Октябрьском районе. Водитель Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, столкнулся с легковушкой Hyundai ix35. Последняя опрокинулась и вылетела на встречную полосу движения, где врезалась в пассажирский автобус «ГА3-A64R45».

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В результате аварии пострадали водитель Hyundai ix35, а также два его пассажира, один из которых — ребенок.

Ранее сообщалось, что ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области. Например, на М-4 «Дон» выявили почти 100 тысяч квадратных метров выбоин. В ГИБДД отметили, что дожди на некоторых трассах региона буквально «смыли» асфальт, оставив там огромное количество ям.

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