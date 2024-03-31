Пассажирский автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области

Ранее сообщалось, что ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области. Например, на М-4 «Дон» выявили почти 100 тысяч квадратных метров выбоин. В ГИБДД отметили, что дожди на некоторых трассах региона буквально «смыли» асфальт, оставив там огромное количество ям.