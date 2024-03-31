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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

Только 41% ростовчан будет сажать картошку на своих участках

Почти половина жителей Ростова хочет отказаться от покупной картошки

31 марта 2024, 05:29
Фото: 1MI
Только 41% ростовчан будет сажать картошку на своих участках

Только 41% ростовчан будет сажать картошку на своих участках

Только 4 из 10 собственников земельных участков в Ростове собираются сажать картофель, это следует из исследования SuperJob.

Согласно опросу, который проходил с 9 по 22 марта 2024 года, 41% жителей Ростова, у которых есть земельные участки, планируют в этом году посадить картошку. Стоит отметить, что заняться выращиванием картофеля впервые решили 6% ростовчан.

Исследование проходило во всех регионах России. Примечательно, что два года назад картошку сажали более 60% опрошенных.

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Респонденты признались, что выращивают картошку, потому что считают магазинную несъедобной. При этом они признались, что это занятие отнимает немало сил и средств.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в феврале подорожали продукты из так называемого борщевого набора. Например, картофель вырос в цене на 1,6%.

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