Почти половина жителей Ростова хочет отказаться от покупной картошки

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Согласно опросу, который проходил с 9 по 22 марта 2024 года, 41% жителей Ростова, у которых есть земельные участки, планируют в этом году посадить картошку. Стоит отметить, что заняться выращиванием картофеля впервые решили 6% ростовчан.
Исследование проходило во всех регионах России. Примечательно, что два года назад картошку сажали более 60% опрошенных.
Респонденты признались, что выращивают картошку, потому что считают магазинную несъедобной. При этом они признались, что это занятие отнимает немало сил и средств.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в феврале подорожали продукты из так называемого борщевого набора. Например, картофель вырос в цене на 1,6%.