Появилось видео мощного пожара в Ростове на Доватора

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Пожар вспыхнул в складских помещениях на улице Доватора, 156/3. Огонь быстро распространился на площади в 800 квадратных метров. Локализовать его пока не удается. Пожар перекинулся на крышу соседнего склада.
К ликвидации ЧП подключили 50 спасателей и 16 единиц техники. Уточняется, что огонь изначально возник на складе с бумажной продукцией. Онлайн-карты сообщают, что по этому адресу находится склад торгового дома «Феникс».
О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.
Информация о ЧП будет уточняться.
Ранее «Газель» сгорела дотла на парковке «Меги» под Ростовом.