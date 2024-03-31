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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Складские помещения горят в Ростове в Левенцовском микрорайоне

Появилось видео мощного пожара в Ростове на Доватора

31 марта 2024, 14:17
Фото: 1MI
Складские помещения горят в Ростове в Левенцовском микрорайоне
Складские помещения горят в Ростове в Левенцовском микрорайоне, поделились подробностями в МЧС.

Пожар вспыхнул в складских помещениях на улице Доватора, 156/3. Огонь быстро распространился на площади в 800 квадратных метров. Локализовать его пока не удается. Пожар перекинулся на крышу соседнего склада.

К ликвидации ЧП подключили 50 спасателей и 16 единиц техники. Уточняется, что огонь изначально возник на складе с бумажной продукцией. Онлайн-карты сообщают, что по этому адресу находится склад торгового дома «Феникс».

Складские помещения горят в Ростове в Левенцовском микрорайоне
Видео: Don Mash

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

Информация о ЧП будет уточняться.

Ранее «Газель» сгорела дотла на парковке «Меги» под Ростовом.

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