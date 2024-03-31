Ростовчане стали массово пересаживаться на арендованные авто и электросамокаты

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:52
Спрос на услуги проката за год в Ростове вырос на 11%. А средний чек на шеринг стал больше на 20%.
Если говорить конкретней, то средний чек аренды авто в Ростове подорожала в среднем до 684 рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Спрос же на прокат автомобилей поднялся на 21%.
Меньше вырос спрос на аренду велосипедов — лишь 6% за год. Средний чек проката велосипеда в Ростове сейчас составляет 552 рубля. Это на 10% больше, чем годом ранее.
Наиболее высокий рост спроса показывает в Ростове аренда самокатов. Пользоваться ими ростовчане стали на 22% чаще. Средний чек услуги поднялся на 19% до 307 рублей.
«На фоне роста потребительской уверенности выросла и сфера услуг аренды, проката. Большинство продаж в этом секторе сосредоточено в крупных городах, центрах притяжения туристов, где есть достаточная база пользователей. Важную роль в развитии сегмента играет внутренний туризм и мобильность граждан», — заявили RostovGazeta аналитики.
Они добавили, что в целом шеринг-экономика в России находится в фазе роста: чем больше новых категорий, тем выше популяризация этого тренда в новых нишах.
Напомним, в Ростове хотят частично ограничить движение электросамокатов. В «запретную» зону попадут участки рядом с медицинскими учреждениями и общеобразовательными организациями, а также памятниками и загруженными участками дорог.