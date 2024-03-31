rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Уроженец Ростова Сергей Жигунов стал свидетелем ракетной атаки во время съемок в Крыму

«Сбили прямо надо мной»: ростовчанин Жигунов попал под ракетную атаку

31 марта 2024, 17:19
Фото: Telegram-канал Сергея Жигунова
Уроженец Ростова Сергей Жигунов стал свидетелем ракетной атаки во время съемок в Крыму

Ростовчанин Жигунов оказался в Крыму во время ракетной атаки

Уроженец Ростова Сергей Жигунов стал свидетелем ракетной атаки во время съемок в Крыму, об этом он рассказал в эфире «Вести Крым».

В Крыму артист работает над детским фильмом «Три друга, клад и матрос Кошка». Съемки ленты проходят в Севастополе, а потому актеры и съемочная группа не могли не стать свидетелями ракетной атаки на город.

Ростовский актер Сергей Жигунов высказался против продолжения «Гардемаринов»
Узнать подробнее

Жигунов рассказал, что ударов было несколько. Больше всего он переживал за детей, участвующих в съемках. Они стали свидетелями работы ПВО. Едва не пострадал и сам артист.

«Я вышел ночью из гостиницы, и надо мной сбили крылатую ракету», — поделился Жигунов.

Ранее Сергей Жигунов прочитал свой детский стишок на Центральном рынке Ростова.

Читайте также:
Число пострадавших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 695 человекВ Ростове продают заброшенный аквапарк за 100 млн рублейДезинсектор Ткаченко назвал улицы Ростова, страдающие от нашествия тараканов
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Крым#Сергей Жигунов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Ростовской области: приговор экс-министру и отбитые атаки БПЛА и ракет
Сегодня, 16:08
Синоптик Вильфанд пообещал жаркий апрель жителям Ростовской области
Сегодня, 14:49
Спасатели опубликовали страшные кадры пожара на Доватора в Ростове
Сегодня, 14:24
Сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы
Сегодня, 11:54
Митрополит Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан
Сегодня, 10:47
Снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство продают в Ростовской области за 350 млн
Сегодня, 08:47
"