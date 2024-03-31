«Сбили прямо надо мной»: ростовчанин Жигунов попал под ракетную атаку

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В Крыму артист работает над детским фильмом «Три друга, клад и матрос Кошка». Съемки ленты проходят в Севастополе, а потому актеры и съемочная группа не могли не стать свидетелями ракетной атаки на город.
Жигунов рассказал, что ударов было несколько. Больше всего он переживал за детей, участвующих в съемках. Они стали свидетелями работы ПВО. Едва не пострадал и сам артист.
«Я вышел ночью из гостиницы, и надо мной сбили крылатую ракету», — поделился Жигунов.
Ранее Сергей Жигунов прочитал свой детский стишок на Центральном рынке Ростова.