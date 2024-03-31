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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Теплая погода в апреле ожидается во всем Южном федеральном округе

Синоптик Вильфанд пообещал жаркий апрель жителям Ростовской области

31 марта 2024, 14:49
Фото: 1MI
Теплая погода в апреле ожидается во всем Южном федеральном округе
Теплая погода в апреле ожидается во всем Южном федеральном округе, заявил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что тепло в апреле будет и в Центральной России, а также в регионах Северного Кавказа. В первой половине месяца столбики термометров покажут двухзначные положительные отметки. Вильфанд отметил, что в Ростовской области и Краснодарском крае будет даже «жарко». Вместе с тем к концу месяца возможно небольшое похолодание.

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Также, по прогнозам Гидрометцентра, в Ростовской области в апреле будет сухая погода.

Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какой будет апрель в Ростовской области. Он предупредил о теплой погоде, однако указал, что возможны осадки, хотя и в пределах нормы.

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