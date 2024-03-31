Синоптик Вильфанд пообещал жаркий апрель жителям Ростовской области

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Эксперт отметил, что тепло в апреле будет и в Центральной России, а также в регионах Северного Кавказа. В первой половине месяца столбики термометров покажут двухзначные положительные отметки. Вильфанд отметил, что в Ростовской области и Краснодарском крае будет даже «жарко». Вместе с тем к концу месяца возможно небольшое похолодание.
Также, по прогнозам Гидрометцентра, в Ростовской области в апреле будет сухая погода.
Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какой будет апрель в Ростовской области. Он предупредил о теплой погоде, однако указал, что возможны осадки, хотя и в пределах нормы.