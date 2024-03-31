Синоптик Вильфанд пообещал жаркий апрель жителям Ростовской области

Эксперт отметил, что тепло в апреле будет и в Центральной России, а также в регионах Северного Кавказа. В первой половине месяца столбики термометров покажут двухзначные положительные отметки. Вильфанд отметил, что в Ростовской области и Краснодарском крае будет даже «жарко». Вместе с тем к концу месяца возможно небольшое похолодание.