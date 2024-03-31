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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Левенцовском микрорайоне вспыхнули складские помещения

Склад издательства «Феникс» горит в Ростове на Доватора

31 марта 2024, 13:50
Фото: 1MI
В Левенцовском микрорайоне вспыхнули складские помещения
В Левенцовском микрорайоне вспыхнули складские помещения, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Огонь вспыхнул в складском помещении на Доватора, 156/3. Возгорание стало быстро распространяться. Сейчас площадь огня составляет 560 квадратных метров. К тушению подключили 42 спасателя и 13 единиц техники.

Онлайн-карты сообщают, что по указанному адресу находится склад издательства «Феникс». В МЧС уточнений на этот счет не давали.

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Дым от пожара на Доватора распространился практически по всему Западному микрорайону. Жители жалуются на едкий запах.

Однако локализовать огонь пока не удалось.

Информация о происшествии будет уточняться.

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