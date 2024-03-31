Склад издательства «Феникс» горит в Ростове на Доватора

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Огонь вспыхнул в складском помещении на Доватора, 156/3. Возгорание стало быстро распространяться. Сейчас площадь огня составляет 560 квадратных метров. К тушению подключили 42 спасателя и 13 единиц техники.
Онлайн-карты сообщают, что по указанному адресу находится склад издательства «Феникс». В МЧС уточнений на этот счет не давали.
Дым от пожара на Доватора распространился практически по всему Западному микрорайону. Жители жалуются на едкий запах.
Однако локализовать огонь пока не удалось.
Информация о происшествии будет уточняться.
Ранее «Газель» сгорела дотла на парковке «Меги» под Ростовом.