Сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы

«Я со своими учениками говорю на одном языке, мы хорошо понимаем друг друга, нет возрастной дистанции, и я вижу, что они с удовольствием ходят на мои занятия. Я предлагаю им современный подход: через мемы, креативные задания и они воспринимают ЕГЭ как самую обычную итоговую контрольную, идут на экзамен без волнения. Потому что я не заставляю заучивать на зубок формулы и правила, я учу понимать и уже на основе это применять свои знания. Я по себе знаю, какие методы с подростками работают, а какие — делают уроки скучными и безрезультатными», — заявляет репетитор по физике и студентка направления «Прикладная математика и физика» в Донском государственном техническом университете Мария.