Сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Как объясняет частный ростовский репетитор по математике Ангелина Исаева, цена на уроки обычно фиксированная, но общая стоимость подготовки к единому государственному экзамену зависит от того, относится ли ученик к «троечникам», «хорошистам» или «отличникам».
«У всех детей отличается база знаний. У кого-то она больше, у кого-то меньше. Отличникам понадобится меньше уроков, соответственно, родители потратят меньше денег. А двоечникам придется повторять базу — это дополнительные часы занятий», — поясняет репетитор.
Как нас уверяет аудиозапись-инструкция, предшествующая самому экзамену, все, что находится в банке заданий ЕГЭ, имеет прямое отношение к школьной программе. Никакого изучения дополнительных материалов не требуется.
Многие школьные учителя подстраивают уроки под решение заданий ЕГЭ и устраивают продленки для тех, кто хочет подготовиться лучше.
«Подготовиться самому действительно можно. Только школа должна быть очень сильная. У нас же зачастую в школах не успевают все проходить. Нам учителя советуют дополнительно нанимать репетиторов, потому что не уверены, что в рамках нескольких уроков могут „натаскать“ ребенка на решение этой темы в ЕГЭ», — рассказывает мать одиннадцатиклассника одной из ростовских школ Ирина Чумейко.
По ее мнению, сложнее всего со школьными знаниями подготовиться к профильной математике, химии и физике.
Репетитор Ангелина Исаева добавляет, что основная сложность самостоятельной подготовки к ЕГЭ заключается в том, что школьник не всегда понимает, как правильно оформлять работу.
«Репетиторы не только дают необходимые знания, они еще показывают структуру, учат правильно записывать задания, помогают ученику эмоционально строиться на сдачу. Школы часто запугивают, мол, не сдашь — никуда не поступишь. Но провалить ЕГЭ — это не конец света, тем более что у выпускников этого года будет возможность пересдать и не потерять время для подачи документов в вуз», — замечает эксперт.
Как правило, обучение в таких организациях обходится дешевле, чем занятия с частным репетитором. Во многих центрах по подготовке к ЕГЭ действует система абонементов — когда вы оплачиваете не каждое занятие отдельно, а несколько сразу. Средняя цена в Ростове на месячное обучение в подобном центре — около 6 тысяч рублей.
Некоторые центры предлагают ученикам заранее записанные вебинары, которые они могут посмотреть в любое удобное время. Также есть возможность заниматься онлайн.
Как правило, школы по подготовке к ЕГЭ организуют групповые занятия — это экономит их время и деньги родителей учеников. Но у такого подхода есть один существенный минус: преподаватель не может достаточно времени уделять каждому ребенку. В результате происходит почти как в школе: кто-то отстает и вынужден тянуться за преуспевающими.
Такие курсы — отличный вариант для тех, кто уже выбрал вуз для поступления и хочет познакомиться с ним поближе. Преподаватели часто проводят занятие в формате лекций и «пар» стандартного формата: полтора часа теории, полтора часа практики.
«Мой сын ходит на такие курсы уже полгода, ему такой формат нравится. Уже представляет себя в университете, знает некоторых преподавателей, который будут на его направлении. Нам с мужем курсы нравятся еще и потому, что есть возможность сделать с их стоимости налоговый вычет», — рассказывает мать ростовского одиннадцатиклассника Наталья Груникина.
Подготовка к одному предмету на вузовских курсах стоит от 40 до 80 тысяч рублей.
Существует множество разновидностей репетиторов. Самые «дешевые» — репетиторы студенты. Низкие цены обусловлены отсутствием навыка преподавания. Один урок стоит от 500 до 1000 рублей в час.
Однако у студентов есть свой «плюс»: они сами недавно сдали ЕГЭ и знают, что это за зверь на самом деле. Многие более старшие учителя таким опытом похвастаться не могут.
«Я со своими учениками говорю на одном языке, мы хорошо понимаем друг друга, нет возрастной дистанции, и я вижу, что они с удовольствием ходят на мои занятия. Я предлагаю им современный подход: через мемы, креативные задания и они воспринимают ЕГЭ как самую обычную итоговую контрольную, идут на экзамен без волнения. Потому что я не заставляю заучивать на зубок формулы и правила, я учу понимать и уже на основе это применять свои знания. Я по себе знаю, какие методы с подростками работают, а какие — делают уроки скучными и безрезультатными», — заявляет репетитор по физике и студентка направления «Прикладная математика и физика» в Донском государственном техническом университете Мария.
Немногим дороже обойдется репетиторство школьного учителя. В среднем 1000-1200 рублей в час.
Они имеют многолетний опыт преподавания и могут сконцентрировать даже трудного подростка. Однако школьные учителя не проверяют ЕГЭ и значительная доля таких репетиторов не сдавали этот экзамен в силу возраста.
«Знания они дать могут, но верно структурировать под формат ЕГЭ — не всегда», — поясняет Ангелина Исаева.
Такие репетиторы, по словам Ангелины Исаевой, самые эффективные. У них есть опыт преподавания, а также они хорошо знают структуру проведения ЕГЭ.
«Самый ценный кейс таких репетиторов — это то, что они знают, какие ошибки на экзамене самые распространенные. И они знают, как научить школьника их избегать», — замечает Ангелина Исаева.
Такие репетиторы на рынке оцениваются дороже всех. Часовой урок стоит в среднем 2000 рублей, но это не потолок. Занятие может стоить, три, четыре и даже пять тысяч рублей.
Ашхен Саргсян, мать ростовского одиннадцатикласника, признается, что ее сын в старших классах учится на «тройки».
«Он решил сдавать ЕГЭ, потому что направления в колледжах ему не понравились. И в армию тоже не хочет, надо в вуз с военной кафедрой поступать. Хочет свою жизнь связать с геологией, поэтому нам надо сдавать четыре предмета: географию, химию, базовую математику и русский язык.
Ашхен наняла для сына в начале учебного четырех репетиторов. К русскому языку и базовой математике он готовится два раза в неделю. Репетитор по русскому частный и берет за занятие 1300 рублей. А вот на базовой математике решили сэкономить, так как она не учитывается при поступлении, и наняли студента за 500 рублей. Он поможет просто пройти минимальный порог.
К химии и географии подход, замечает Ашхен, более серьезный, так как эти предметы профильные.
«Химия очень сложная, поэтому он три раза в неделю ходит в центр по подготовке. В месяц 12 тысяч мы платим. На географию у нас частный репетитор, она берет 1,5 тысячи рублей в час, два занятия в неделю», — добавляет собеседница RostovGazeta.
В сумме на подготовку к ЕГЭ семья Саргсян потратит более 350 тысяч рублей.
«Мы будем подавать документы везде, куда можно, чтобы на бюджет пройти. Я не думала, что репетиторы так дорогу выйдут», — говорит Ашхен.
Отец ростовской одиннадцатиклассницы Евгений Ширин рассказал корреспонденту RostovGazeta, что его дочь без особого труда осваивает школьную программу, но не планирует получать золотую медаль.
«Она всегда нормально училась. Что-то ей дается лучше, что-то хуже. В нашем случае — беда с русским и, наоборот, отличное понимание точных наук. Выбрали IT-направления для поступления», — делится отец.
Его дочь, Ольга, будет сдавать на Едином государственном экзамене информатику, профильную математику и русский язык. Последнему — особое внимание.
«Ей не особо понятно, почему в языке все вот так, есть исключения из правил. С математикой ей гораздо проще. Поэтому для русского мы нашли эксперта ЕГЭ, который доведет до автоматизма самые популярные задания, натаскает на тесты и научит писать сочинение по четкому плану. Мы платим преподавателю 2 тысячи рублей за два часовых очных занятия в неделю», — рассказывает Евгений.
На математику выделили только один час в неделю, так как задания из первой части экзамена девочка без труда решает сама. Репетитора для этих целей наняли за 1 тысячу рублей.
К информатике Ольга решила подготовиться самостоятельно.
«Она уже давно увлекается кодированием, учит языки программирования и в целом справляется с пробными версиями ЕГЭ на „ФИПИ“, тут мы точно уверены», — заявляет отец будущей выпускницы.
В общей сложности, подготовка хорошиста обходится в 180-200 тысяч рублей.
По мнению репетитора Ангелины Исаевой, ребята, которые учатся на «отлично», замотивированы и умеют правильно распределять время.
«Таким ребятам достаточно школьной базы и только в некоторых случаях потребуются дополнительные занятия», — замечает эксперт.
Мать ростовской выпускницы, претендующей на золотую медаль, Олеся Сидоренко признается, что потратила на подготовку дочери к ЕГЭ чуть более 30 тысяч рублей.
«Она на журналистику хочет поступать и говорит: „Мама, я все сама сдам, только хочу, чтобы структуру объяснили. И вот мы взяли где-то по пять занятий по каждому предмету во втором полугодии, попросили репетиторов объяснять именно подводные камни экзамена, структуру. А все остальное она сама делает“, — рассказывает Олеся Сидоренко.
Ее дочь Анастасия планирует сдавать русский язык, литературу и базовую математику.
Репетитор Ангелина Исаева советует родителям выбирать преподавателей по отзывам и результатам ЕГЭ выпускников прошлых лет.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове на 35% увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ в 2023 году.