Снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство продают в Ростовской области за 350 млн

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Рыбоводное хозяйство расположено на земельном участке в 555 гектаров. На нем имеются четыре нагульных пруда для выращивания товарной рыбы, а также два выростных пруда для выращивания мальков. Предприятие занимается разведением и продажей карпа, толстолобика, белого амура и мальков этих видов рыб.
Продавец дополняет, что на территории хозяйства, помимо прудов, есть склады, насосная станция, бригадные дома, а также все необходимые коммуникации. Отдаст он и набор сельхозтехники — автотранспорт, тракторы, прицепы, косилки, лодки, зернодробилка и многое другое. Все это находится в исправном состоянии.
«Кормление рыбы ведётся как комбикормом, так и пшеницей. Специалистами — технологами и рыбаками — предприятие укомплектовано, также как ИТР», — говорится в объявлении.
Предприятие поставляет рыбу в страны СНГ, а также в Москву, Краснодарский край (в том числе в Сочи на платные рыбалки), Волгоградскую область, Оренбург, Липецк и другие регионы. Связями с партнерами продавец готов поделиться с потенциальным покупателем.
Купить предприятие предлагается за 350 миллионов рублей. Окупиться оно, по заверениям продавца, должно в течение трех-пяти лет. В прошлом году выручка предприятия превысила 193 миллиона рублей, а прибыль — 97 миллионов рублей.
Ранее RostovGazeta разобралась, куда из водоемов региона пропал донской осетр.