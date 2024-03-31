Снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство продают в Ростовской области за 350 млн

Рыбоводное хозяйство расположено на земельном участке в 555 гектаров. На нем имеются четыре нагульных пруда для выращивания товарной рыбы, а также два выростных пруда для выращивания мальков. Предприятие занимается разведением и продажей карпа, толстолобика, белого амура и мальков этих видов рыб.