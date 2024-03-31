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Крупное рыбоводное предприятие продают в Ростовской области за 350 млн рублей

Снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство продают в Ростовской области за 350 млн

31 марта 2024, 08:47
Фото: 1MI
Крупное рыбоводное предприятие продают в Ростовской области за 350 млн рублей

В Ростовской области продают снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство

Предприятие располагается вблизи города Семикаракорска в Ростовской области и поставляет рыбу в другие регионы РФ, следует из данных на портале свободных объявлений.

Рыбоводное хозяйство расположено на земельном участке в 555 гектаров. На нем имеются четыре нагульных пруда для выращивания товарной рыбы, а также два выростных пруда для выращивания мальков. Предприятие занимается разведением и продажей карпа, толстолобика, белого амура и мальков этих видов рыб.

Продавец дополняет, что на территории хозяйства, помимо прудов, есть склады, насосная станция, бригадные дома, а также все необходимые коммуникации. Отдаст он и набор сельхозтехники — автотранспорт, тракторы, прицепы, косилки, лодки, зернодробилка и многое другое. Все это находится в исправном состоянии.

«Кормление рыбы ведётся как комбикормом, так и пшеницей. Специалистами — технологами и рыбаками — предприятие укомплектовано, также как ИТР», — говорится в объявлении.

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Предприятие поставляет рыбу в страны СНГ, а также в Москву, Краснодарский край (в том числе в Сочи на платные рыбалки), Волгоградскую область, Оренбург, Липецк и другие регионы. Связями с партнерами продавец готов поделиться с потенциальным покупателем.

Купить предприятие предлагается за 350 миллионов рублей. Окупиться оно, по заверениям продавца, должно в течение трех-пяти лет. В прошлом году выручка предприятия превысила 193 миллиона рублей, а прибыль — 97 миллионов рублей.

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