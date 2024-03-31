«Сначала птички пели, затем — взрыв»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО 31 марта

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Таганрожцы пишут, что взрывы были слышны около шести часов вечера. По разным оценкам, было примерно два хлопка в небе. После чего в небе появился характерный белый след.
«На Дзержинского было слышно», «Два хлопка было на Северном», «Была в саду, сначала птички пели, а затем — взрыв», — пишут жители города.
Официально информация о работе ПВО не подтверждалась ни властями Ростовской области, ни Минобороны РФ.
Напомним, на уходящей недели Ростовскую область несколько раз пытались атаковать беспилотниками и ракетами.