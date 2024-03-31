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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Жители Таганрога сообщили о звуках взрыва и следах от ПВО в небе

«Сначала птички пели, затем — взрыв»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО 31 марта

31 марта 2024, 16:27
Фото: 1MI
Жители Таганрога сообщили о звуках взрыва и следах от ПВО в небе

Следы возможной работы ПВО заметили в небе над Таганрогом 31 марта

Жители Таганрога сообщили якобы о звуках взрыва и следах от ПВО в небе, о происшествии они сообщают в социальных сетях.

Таганрожцы пишут, что взрывы были слышны около шести часов вечера. По разным оценкам, было примерно два хлопка в небе. После чего в небе появился характерный белый след.

«На Дзержинского было слышно», «Два хлопка было на Северном», «Была в саду, сначала птички пели, а затем — взрыв», — пишут жители города.

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Официально информация о работе ПВО не подтверждалась ни властями Ростовской области, ни Минобороны РФ.

Напомним, на уходящей недели Ростовскую область несколько раз пытались атаковать беспилотниками и ракетами.

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