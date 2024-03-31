Спасатели опубликовали страшные кадры пожара на Доватора в Ростове

Склад с бумажной продукцией загорелся в Ростове на Доватора, 156/3. Огонь быстро распространился на площади в 800 квадратных метров. К его тушению подключили 50 спасателей и 16 единиц спецтехники. Однако локализовать огонь до сих пор не получилось.