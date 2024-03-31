rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Пожар на складских помещениях на Доватора распространился на 800 квадратных метров

Спасатели опубликовали страшные кадры пожара на Доватора в Ростове

31 марта 2024, 14:24
Фото: 1MI
Пожар на складских помещениях на Доватора распространился на 800 квадратных метров

Прокуратура проведет проверку из-за пожара на книжном складе в Ростове

Пожар на складских помещениях на Доватора в Ростове распространился на 800 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС.

Склад с бумажной продукцией загорелся в Ростове на Доватора, 156/3. Огонь быстро распространился на площади в 800 квадратных метров. К его тушению подключили 50 спасателей и 16 единиц спецтехники. Однако локализовать огонь до сих пор не получилось.

Пострадал ли кто-то в пожаре, пока неизвестно. Не ясно и то, что могло спровоцировать возгорание.

Пожар на складских помещениях на Доватора распространился на 800 квадратных метров
Видео: МЧС

Спасатели публикуют жуткие кадры тушения пожара в складском помещении. Огонь заполонил всю конструкцию и перекинулся на соседний склад.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что склад, на котором мог произойти пожар, принадлежит торговому дому «Феникс».

Читайте также:
Появилось видео мощного пожара в Ростове на ДоватораСклад издательства «Феникс» горит в Ростове на ДоватораДвухлетняя девочка погибла в пожаре в Ростовской области
#Город#Новости#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#МЧС России по Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Ростовской области: приговор экс-министру и отбитые атаки БПЛА и ракет
Сегодня, 16:08
Синоптик Вильфанд пообещал жаркий апрель жителям Ростовской области
Сегодня, 14:49
Сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы
Сегодня, 11:54
Митрополит Меркурий заявил, что не знает, кто охраняет некрещеных ростовчан
Сегодня, 10:47
Снабжающее карпами Москву и Сочи рыбхозяйство продают в Ростовской области за 350 млн
Сегодня, 08:47
"