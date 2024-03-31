Спасатели опубликовали страшные кадры пожара на Доватора в Ростове

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Склад с бумажной продукцией загорелся в Ростове на Доватора, 156/3. Огонь быстро распространился на площади в 800 квадратных метров. К его тушению подключили 50 спасателей и 16 единиц спецтехники. Однако локализовать огонь до сих пор не получилось.
Пострадал ли кто-то в пожаре, пока неизвестно. Не ясно и то, что могло спровоцировать возгорание.
Спасатели публикуют жуткие кадры тушения пожара в складском помещении. Огонь заполонил всю конструкцию и перекинулся на соседний склад.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что склад, на котором мог произойти пожар, принадлежит торговому дому «Феникс».