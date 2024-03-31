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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Где в Ростовской области можно сэкономить на мясе

Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на мясе

31 марта 2024, 09:32
Фото: rostovgazeta.ru
Где в Ростовской области можно сэкономить на мясе

В Ростовстате назвали новые цены на мясо в городах Ростовской области

Самую дешевую говядину можно купить в Шахтах, а свинину — в Ростове-на-Дону, следует из данных Ростовстата на конец марта.

Так, средняя цена на килограмм говядины в регионе зафиксировалась на отметке в 535,02 рубля. Меньше других за этот вид мяса заплатят жители Шахт — 500,42 рубля за килограмм, а также жители Волгодонска — 504,01 рубля за килограмм. Самую дорогую говядину продают в Таганроге — 564,07 рубля за килограмм. Этот же вес в Ростове-на-Дону будет стоить примерно 540,04 рубля.

Что касается свинины, ее килограмм в среднем по региону обойдется в 356,32 рубля. Сэкономить на этом виде мяса смогут жители Ростова, за килограмм они заплатят 340,83 рубля, 364,49 рубля за килограмм стоит свинина в Волгодонске, примерно на три рубля дороже она в Шахтах. Ценовой рекорд снова побил Таганрог, здесь свинина выйдет по стоимости в 375,77 рубля за килограмм.

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Замороженная и охлажденная курица в регионе в среднем стоит 197,14 рубля за килограмм. Меньше этой суммы заплатят жители Миллерово (192,26 рубля за килограмм) и Ростова-на-Дону (194,80 рубля за килограмм). Самая дорогая же курица найдена в Сальске (204,94 рубля за килограмм).

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Ростова хочет отказаться от покупной картошки. Ростовчане, имеющие личные участки земли, планируют заняться выращиванием картофеля самостоятельно.

Напомним, в Ростовской области в феврале подорожали продукты из так называемого борщевого набора. Особенный рост цен показали картофель и капуста.

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