Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на мясе

Что касается свинины, ее килограмм в среднем по региону обойдется в 356,32 рубля. Сэкономить на этом виде мяса смогут жители Ростова, за килограмм они заплатят 340,83 рубля, 364,49 рубля за килограмм стоит свинина в Волгодонске, примерно на три рубля дороже она в Шахтах. Ценовой рекорд снова побил Таганрог, здесь свинина выйдет по стоимости в 375,77 рубля за килограмм.