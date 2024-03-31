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Ученые назвали даты нереста рыбы в Ростовской области

Ученые назвали точный период нереста рыбы в Ростовской области

31 марта 2024, 08:49
Фото: 1MI
Ученые назвали даты нереста рыбы в Ростовской области

Нерест рыбы в Ростовской области продлится с апреля по июнь

В реке Дон в Ростовской области нерест может продлиться с апреля до начала лета, рассказали ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Естественный нерест рыбы является основой формирования рыбных запасов. Этот период является наиболее уязвимым для рыб, именно поэтому вводятся жесткие ограничения на рыболовство. Их нарушение карается законом.

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Ученые сделали некоторые обобщения о сроках нереста, основанные на многолетних наблюдениях. Так, в реке Дон и ее притоках нерест ориентировочно продлится с 1 апреля по 15 июня, с максимальной вероятностью массового нереста с 25 апреля по 31 мая. Для Таганрогского залива промежуток нереста обозначен с 1 апреля по 1 июля, с максимальной вероятностью массового нереста с 15 мая по 15 июня. Что касается акватории Азовского моря в целом, то нерест тут продлится ориентировочно с 1 мая по 15 июля, с максимальной вероятностью массового нереста с 20 мая по 1 июля.

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