Ученые назвали точный период нереста рыбы в Ростовской области

Ученые сделали некоторые обобщения о сроках нереста, основанные на многолетних наблюдениях. Так, в реке Дон и ее притоках нерест ориентировочно продлится с 1 апреля по 15 июня, с максимальной вероятностью массового нереста с 25 апреля по 31 мая. Для Таганрогского залива промежуток нереста обозначен с 1 апреля по 1 июля, с максимальной вероятностью массового нереста с 15 мая по 15 июня. Что касается акватории Азовского моря в целом, то нерест тут продлится ориентировочно с 1 мая по 15 июля, с максимальной вероятностью массового нереста с 20 мая по 1 июля.