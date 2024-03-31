Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду

Сейчас цена краткосрочной аренды студии в Ростове составляет примерно 2 240 рублей. Рост цен год к году составил 13%. Еще более быстрыми темпами растет предложение на этом рынке недвижимости. Квартиры-студии в Ростове стали сдавать чаще в 2,6 раза — больше, чем в других городах и регионах России.