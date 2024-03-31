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Published Сегодня, 18:50

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Updated Сегодня, 18:52

Стоимость посуточной аренды квартир-студий выросла в Ростове на 13%

Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду

31 марта 2024, 18:50
Фото: pxhere.com
Стоимость посуточной аренды квартир-студий выросла в Ростове на 13%
Стоимость посуточной аренды квартир-студий выросла в Ростове на 13%, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

Сейчас цена краткосрочной аренды студии в Ростове составляет примерно 2 240 рублей. Рост цен год к году составил 13%. Еще более быстрыми темпами растет предложение на этом рынке недвижимости. Квартиры-студии в Ростове стали сдавать чаще в 2,6 раза — больше, чем в других городах и регионах России.

Микроквартиры резко подорожали в Ростове
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Аналитики отмечают, что студии самый быстрорастущий формат жилья в сегменте краткосрочной аренды с точки зрения объема предложения. Такое жилье чаще всего покупают те, кто планирует сдавать квартиры посуточно. Студии не требуют больших денег для покупки и трат на их ремонт, приобретение мебели и так далее.

Ранее сообщалось, что аренда квартир подорожала в Ростове на 78%. Город вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен в этом сегменте жилья.

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