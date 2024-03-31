Водитель влетел в опору ЛЭП: ребенок пострадал в ДТП в Ростовской области на М-4

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Авария произошла 30 марта на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе. 43-летний водитель Kia Mohave ехал из Ростова в Москву. Во время движения он не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. После чего внедорожник по инерции слетел в кювет и опрокинулся.
В машине сработали подушки безопасности. Однако травмы получил 11-летний пассажир авто. Сейчас он находится в больнице.
Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Ранее инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области. Среди них превышение скорости и пьянство.
Также сообщалось, что ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области.