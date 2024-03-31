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Published Сегодня, 10:50

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Водитель Kia не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП

Водитель влетел в опору ЛЭП: ребенок пострадал в ДТП в Ростовской области на М-4

31 марта 2024, 10:50
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Водитель Kia не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП

Ребенок пострадал в ДТП в Ростовской области на М-4

Водитель Kia не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП, рассказали подробности ДТП в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла 30 марта на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе. 43-летний водитель Kia Mohave ехал из Ростова в Москву. Во время движения он не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. После чего внедорожник по инерции слетел в кювет и опрокинулся.

В машине сработали подушки безопасности. Однако травмы получил 11-летний пассажир авто. Сейчас он находится в больнице.

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Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Ранее инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области. Среди них превышение скорости и пьянство.

Также сообщалось, что ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области.

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