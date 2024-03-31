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Published Сегодня, 12:59

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Женщина с мировым именем: профессор Евтодьева — корифей педиатрии Ростовской области

Женщина с мировым именем: профессор Евтодьева — корифей педиатрии Ростовской области

31 марта 2024, 12:59
Фото: 1MI
Женщина с мировым именем: профессор Евтодьева — корифей педиатрии Ростовской области

Краевед Багдыков рассказал, как в Ростове лечила детей профессор Евтодьева

Профессор Мария Яковлевна Евтодьева (1911−2007) прожила долгую жизнь. Она была не только ученым с мировым именем, но еще и женщиной с большой буквы.

Я знал ее с детских лет. Дело в том, что мой дядя, врач-педиатр Константин Багдыков, работал у нее на кафедре ассистентом. Я еще ребенком бывал у дяди на работе. Мария Яковлевна, как опытный доктор, профессор, консультировала меня, когда я болел. Потом, когда я уже учился в Ростовском медицинском институте, то сталкивался с Марией Яковлевной Евтодьевой как студент. Я всегда восхищался ее эрудицией, интеллигентностью и красотой.

Эта женщина, даже когда ей было девяносто лет, ходила только в модных платьях и изящных туфельках на высоких каблуках!

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Она пользовалась дорогой косметикой и французскими духами. У Марии Яковлевны было отличное чувство вкуса. Она прекрасно разбиралась в искусстве, живописи, литературе, музыке. Кстати, сама Мария Яковлевна Евтодьева прекрасно рисовала, музицировала, хорошо знала французский язык, была театралом. Она знала всех ведущих ростовских актеров, ее можно было встретить на премьерных спектаклях в театрах, на художественных выставках. Мария Яковлевна была настоящим интеллигентом, доброжелательной, внимательной, чуткой к юным пациентам и их родителям.

Профессор Евтодьева не только заведовала кафедрой детских болезней в Ростовском государственном медицинском институте, но еще и была автором сотен научных статей, монографий, учебных пособий, методических рекомендаций. Многие ее ученики и сегодня возглавляют педиатрические кафедры не только в Ростове, но и в России, а также в странах СНГ.

Мария Яковлевна Евтодьева (1911−2007)Мария Яковлевна Евтодьева (1911−2007)
Мария Яковлевна Евтодьева (1911−2007)
Фото: museum.rostgmu.ru

Сама Мария Яковлевна Евтодьева была бессменным председателем Ростовского филиала Всероссийского общества детских врачей. Ее интересовали также вопросы иммунологии и аллергологии, лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Кстати, вопросам профилактики болезней и популяризации здорового образа жизни Мария Яковлевна уделяла большое внимание.

Помню, когда в 1996 году вышла в свет моя книга «Энциклопедия резервных возможностей человека», мне позвонила Мария Яковлевна. Она поздравила меня с выходом книги и сказала: «Георгий Минасович, обязательно занимайтесь этой темой. Лично я вижу большое будущее в профилактической медицине. Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить».

Мария Евдотьева считала, что болезнь легче предотвратить, чем лечитьМария Евдотьева считала, что болезнь легче предотвратить, чем лечить
Мария Евдотьева считала, что болезнь легче предотвратить, чем лечить
Фото: 1MI

Я был так вдохновлен словами Марии Яковлевны, что вскоре написал еще одну книгу «Человек: возможности, резервы, парадоксы» (1998). А в 2004 году решением президиума Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) был награжден медалью имени Ломоносова за популяризацию медицинских знаний. Помню, как меня с этой наградой поздравила профессор Евтодьева. Было очень трогательно.

Мария Яковлевна всегда гордилась своей талантливой дочерью, Татьяной Владимировной.

Вот как о Татьяне Владимировне Евтодьевой и ее семье пишет Г. Рыбинцева в работе «Верная традициям великих учителей»: «Татьяна Владимировна родилась в 1934 году в семье потомственных медиков: пять поколений ее предшественников посвятили свои жизни медицине. Отец − Владимир Михайлович Евтодьев, военный хирург, полковник медицинской службы. В 1937 году он трагически погиб на Дальнем Востоке, где руководил работой военного госпиталя. Воспитывал Татьяну Владимировну отчим − выдающийся врач, доктор медицинских наук, профессор, основатель кафедры детских болезней Ростовского государственного медицинского университета Иосиф Яковлевич Серебрийский. И отец, и отчим Татьяны Владимировны были незаурядными людьми. В память о них установлены бюсты: отцу − в военном госпитале в Хабаровске; отчиму − на кафедре детских болезней РГМУ. Мама Татьяны Владимировны была знакома многим жителям города Ростова-на-Дону: на протяжении более семидесяти лет она лечила детей нашего города. Мария Яковлевна Евтодьева − доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель СССР, автор около пятисот научных трудов, вместе с мужем она участвовала в создании кафедры детских болезней, а после его смерти на протяжении многих лет руководила ее работой. Преданность медицине удивительным образом сочеталась в этой семье с любовью к музыке. Родители Татьяны Владимировны были разносторонне одаренными людьми: они увлекались домашним музицированием, в их доме всегда звучала классическая музыка. Отец играл на рояле и хорошо пел. Мама не ограничилась любительским музицированием: она получила профессиональное музыкальное образование по двум специальностям − по классу специального фортепиано и по классу сольного пения. Музыкальная одаренность родителей была унаследована Татьяной Владимировной».

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Мария Яковлевна Евтодьева оставила яркий след в истории всей донской медицины. Для меня она еще и пример того, какой должна быть настоящая женщина-ученый. Мария Яковлевна до последних дней своей жизни сохраняла ясный ум, следила за своим внешним видом, прекрасно разбиралась в искусстве, была театралом. Именно такой она навсегда останется в моей памяти и в памяти ее многочисленных учеников. Именно такой и должна быть настоящая женщина-ученый.

Георгий Багдыков

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