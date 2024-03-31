Женщина с мировым именем: профессор Евтодьева — корифей педиатрии Ростовской области

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Я знал ее с детских лет. Дело в том, что мой дядя, врач-педиатр Константин Багдыков, работал у нее на кафедре ассистентом. Я еще ребенком бывал у дяди на работе. Мария Яковлевна, как опытный доктор, профессор, консультировала меня, когда я болел. Потом, когда я уже учился в Ростовском медицинском институте, то сталкивался с Марией Яковлевной Евтодьевой как студент. Я всегда восхищался ее эрудицией, интеллигентностью и красотой.
Эта женщина, даже когда ей было девяносто лет, ходила только в модных платьях и изящных туфельках на высоких каблуках!
Она пользовалась дорогой косметикой и французскими духами. У Марии Яковлевны было отличное чувство вкуса. Она прекрасно разбиралась в искусстве, живописи, литературе, музыке. Кстати, сама Мария Яковлевна Евтодьева прекрасно рисовала, музицировала, хорошо знала французский язык, была театралом. Она знала всех ведущих ростовских актеров, ее можно было встретить на премьерных спектаклях в театрах, на художественных выставках. Мария Яковлевна была настоящим интеллигентом, доброжелательной, внимательной, чуткой к юным пациентам и их родителям.
Профессор Евтодьева не только заведовала кафедрой детских болезней в Ростовском государственном медицинском институте, но еще и была автором сотен научных статей, монографий, учебных пособий, методических рекомендаций. Многие ее ученики и сегодня возглавляют педиатрические кафедры не только в Ростове, но и в России, а также в странах СНГ.
Сама Мария Яковлевна Евтодьева была бессменным председателем Ростовского филиала Всероссийского общества детских врачей. Ее интересовали также вопросы иммунологии и аллергологии, лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Кстати, вопросам профилактики болезней и популяризации здорового образа жизни Мария Яковлевна уделяла большое внимание.
Помню, когда в 1996 году вышла в свет моя книга «Энциклопедия резервных возможностей человека», мне позвонила Мария Яковлевна. Она поздравила меня с выходом книги и сказала: «Георгий Минасович, обязательно занимайтесь этой темой. Лично я вижу большое будущее в профилактической медицине. Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить».
Я был так вдохновлен словами Марии Яковлевны, что вскоре написал еще одну книгу «Человек: возможности, резервы, парадоксы» (1998). А в 2004 году решением президиума Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) был награжден медалью имени Ломоносова за популяризацию медицинских знаний. Помню, как меня с этой наградой поздравила профессор Евтодьева. Было очень трогательно.
Мария Яковлевна всегда гордилась своей талантливой дочерью, Татьяной Владимировной.
Вот как о Татьяне Владимировне Евтодьевой и ее семье пишет Г. Рыбинцева в работе «Верная традициям великих учителей»: «Татьяна Владимировна родилась в 1934 году в семье потомственных медиков: пять поколений ее предшественников посвятили свои жизни медицине. Отец − Владимир Михайлович Евтодьев, военный хирург, полковник медицинской службы. В 1937 году он трагически погиб на Дальнем Востоке, где руководил работой военного госпиталя. Воспитывал Татьяну Владимировну отчим − выдающийся врач, доктор медицинских наук, профессор, основатель кафедры детских болезней Ростовского государственного медицинского университета Иосиф Яковлевич Серебрийский. И отец, и отчим Татьяны Владимировны были незаурядными людьми. В память о них установлены бюсты: отцу − в военном госпитале в Хабаровске; отчиму − на кафедре детских болезней РГМУ. Мама Татьяны Владимировны была знакома многим жителям города Ростова-на-Дону: на протяжении более семидесяти лет она лечила детей нашего города. Мария Яковлевна Евтодьева − доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель СССР, автор около пятисот научных трудов, вместе с мужем она участвовала в создании кафедры детских болезней, а после его смерти на протяжении многих лет руководила ее работой. Преданность медицине удивительным образом сочеталась в этой семье с любовью к музыке. Родители Татьяны Владимировны были разносторонне одаренными людьми: они увлекались домашним музицированием, в их доме всегда звучала классическая музыка. Отец играл на рояле и хорошо пел. Мама не ограничилась любительским музицированием: она получила профессиональное музыкальное образование по двум специальностям − по классу специального фортепиано и по классу сольного пения. Музыкальная одаренность родителей была унаследована Татьяной Владимировной».
Мария Яковлевна Евтодьева оставила яркий след в истории всей донской медицины. Для меня она еще и пример того, какой должна быть настоящая женщина-ученый. Мария Яковлевна до последних дней своей жизни сохраняла ясный ум, следила за своим внешним видом, прекрасно разбиралась в искусстве, была театралом. Именно такой она навсегда останется в моей памяти и в памяти ее многочисленных учеников. Именно такой и должна быть настоящая женщина-ученый.
Георгий Багдыков