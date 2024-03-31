Жители Ростовской области массово понабрали автокредитов на ближайшие 5 лет

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Рост сроков автокредитов связан с подорожанием машин за последнее время. Таким образом, покупателям приходится растягивать выплаты на более длительный срок.
В целом по России средний срок автокредитов вырос по сравнению с февралем 2023 года на 9,6%. А вот в Ростовской области он увеличился на 10,1% и составил в феврале больше пяти с половиной лет. По этому показателю регион обошел Москву и Санкт-Петербург. При этом в феврале 2023 года этот показатель был примерно на полгода меньше.
Стоит отметить, что купить машину в кредит может только одна из восьми семей в Ростовской области. По показателю доступности автокредитов Ростовская области занимает 52 место среди других российских регионов.
Ранее стало известно, что стоимость элитных автомобилей в Ростовской области достигает 75 миллионов рублей.