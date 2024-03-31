Жители Ростовской области массово понабрали автокредитов на ближайшие 5 лет

В целом по России средний срок автокредитов вырос по сравнению с февралем 2023 года на 9,6%. А вот в Ростовской области он увеличился на 10,1% и составил в феврале больше пяти с половиной лет. По этому показателю регион обошел Москву и Санкт-Петербург. При этом в феврале 2023 года этот показатель был примерно на полгода меньше.