«Аж окна тряслись»: звуки взрыва услышали жители Таганрога 1 апреля

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Горожане рассказали об очень громком звуке и стали писать об этом соцсетях. Некоторые подтвердили, что слышали грохот.
«В школе №37 сидим, аж окна тряслись», — заявили подписчики. Некоторые предположили, что кто-то взорвал петарду.
«Слышал, но кто его знает. Сейчас из-за любого взрыва будут думать на ракету или беспилотник», — сообщили местные жители.
«В Дубках это уже норма, раз в день что-то бахает. Возможно, на заводах что-то упало или еще что-то. Без паники», — пишут жители города.
Но многие в этой беседе сообщили, что никаких звуков не было.
«Было бы что-то серьезное, слышали бы и Северный тоже», — заявили пользователи. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта.