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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

«Аж окна тряслись»: звуки взрыва услышали жители Таганрога 1 апреля

«Аж окна тряслись»: звуки взрыва услышали жители Таганрога 1 апреля

1 апреля 2024, 13:21
Фото: 61.mchs.gov.ru
«Аж окна тряслись»: звуки взрыва услышали жители Таганрога 1 апреля

Звуки взрыва услышали жители Таганрога 1 апреля

Жители Таганрога в понедельник, 1 апреля, услышали звуки, похожие на взрыв, сообщения они оставляют в Telegram.

Горожане рассказали об очень громком звуке и стали писать об этом соцсетях. Некоторые подтвердили, что слышали грохот.

«В школе №37 сидим, аж окна тряслись», — заявили подписчики. Некоторые предположили, что кто-то взорвал петарду.

«Слышал, но кто его знает. Сейчас из-за любого взрыва будут думать на ракету или беспилотник», — сообщили местные жители.

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«В Дубках это уже норма, раз в день что-то бахает. Возможно, на заводах что-то упало или еще что-то. Без паники», — пишут жители города.

Но многие в этой беседе сообщили, что никаких звуков не было.

«Было бы что-то серьезное, слышали бы и Северный тоже», — заявили пользователи. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Взрыв#Беспилотник#Громкий звук#Происшествия
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