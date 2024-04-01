Биолог Лялина: употребление томатного сока способствует выделению гормона радости

Согласно эксперту, рекомендуется употреблять не более двух стаканов томатного сока в день, предпочтительно за 30 минут до или после еды. Она отметила, что томатный сок полезен для людей с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки, так как он обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами. Без добавления сахара томатный сок подходит для диабетиков, детей и тех, кто хочет похудеть, так как его гликемический индекс достаточно низкий (38). Беременные женщины также могут пить его, так как он помогает справиться с токсикозом, отеками и запором. Однако кормящим мамам рекомендуется избегать его употребления, чтобы избежать аллергических реакций у детей.