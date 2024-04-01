Биолог Лялина: употребление томатного сока способствует выделению гормона радости

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сок богат витаминами А, С, В6, РР, К, Мg, органическими кислотами и пектинами. Он также способствует выработке серотонина — гормона радости, что помогает снять напряжение и стресс. Красный цвет указывает на наличие ликопина — природного антиоксиданта, пишут «Известия».
Томатный сок имеет множество преимуществ для здоровья. Он помогает поддерживать молодость кожи, снижает риск сердечных заболеваний, повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов. Больше всего ликопина содержится в кожуре и переспелых помидорах. Приготовление томатного сока (например, кипячение или стерилизация) может разрушить некоторые витамины, но количество ликопина увеличивается при тепловой обработке.
Согласно эксперту, рекомендуется употреблять не более двух стаканов томатного сока в день, предпочтительно за 30 минут до или после еды. Она отметила, что томатный сок полезен для людей с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки, так как он обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами. Без добавления сахара томатный сок подходит для диабетиков, детей и тех, кто хочет похудеть, так как его гликемический индекс достаточно низкий (38). Беременные женщины также могут пить его, так как он помогает справиться с токсикозом, отеками и запором. Однако кормящим мамам рекомендуется избегать его употребления, чтобы избежать аллергических реакций у детей.
Лялина посоветовала добавлять в томатный сок свежий сладкий перец, зелень или орехи, а также ложку сметаны или сливок. Она также отметила, что самый полезный томатный сок получается из спелых ягод, а не зимних тепличных помидоров. При покупке готового сока следует внимательно читать состав на этикетке и выбирать те, которые не содержат консервантов, ароматизаторов, соли и лишнего сахара. Для детей рекомендуется выбирать томатные соки, предназначенные для детского питания, так как их производство сертифицировано по ГОСТу.