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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Биолог Лялина: употребление томатного сока способствует выделению гормона радости

1 апреля 2024, 10:08
Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук ГУП, рассказала о полезных свойствах томатного сока. Она отметила, что состав томатного сока на 90% состоит из воды, что делает его диетическим продуктом.

Сок богат витаминами А, С, В6, РР, К, Мg, органическими кислотами и пектинами. Он также способствует выработке серотонина — гормона радости, что помогает снять напряжение и стресс. Красный цвет указывает на наличие ликопина — природного антиоксиданта, пишут «Известия».

Томатный сок имеет множество преимуществ для здоровья. Он помогает поддерживать молодость кожи, снижает риск сердечных заболеваний, повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов. Больше всего ликопина содержится в кожуре и переспелых помидорах. Приготовление томатного сока (например, кипячение или стерилизация) может разрушить некоторые витамины, но количество ликопина увеличивается при тепловой обработке.

Согласно эксперту, рекомендуется употреблять не более двух стаканов томатного сока в день, предпочтительно за 30 минут до или после еды. Она отметила, что томатный сок полезен для людей с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки, так как он обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами. Без добавления сахара томатный сок подходит для диабетиков, детей и тех, кто хочет похудеть, так как его гликемический индекс достаточно низкий (38). Беременные женщины также могут пить его, так как он помогает справиться с токсикозом, отеками и запором. Однако кормящим мамам рекомендуется избегать его употребления, чтобы избежать аллергических реакций у детей.

Лялина посоветовала добавлять в томатный сок свежий сладкий перец, зелень или орехи, а также ложку сметаны или сливок. Она также отметила, что самый полезный томатный сок получается из спелых ягод, а не зимних тепличных помидоров. При покупке готового сока следует внимательно читать состав на этикетке и выбирать те, которые не содержат консервантов, ароматизаторов, соли и лишнего сахара. Для детей рекомендуется выбирать томатные соки, предназначенные для детского питания, так как их производство сертифицировано по ГОСТу.

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