Бренд-шеф Мосева: Овощи и фрукты — основа правильного питания для долгожителей

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Она рекомендует разнообразную и сбалансированную диету, включающую овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена, молочные продукты, мясо или его альтернативы. Недостаток питательных веществ может привести к различным заболеваниям, таким как ослабление иммунитета, проблемы с пищеварением, анемия, артрит, остеопороз, а также нарушить обмен веществ и привести к развитию сахарного диабета, пишут «Известия».
Овощи и фрукты особенно полезны для пищеварительной системы и усвоения пищи. Витамин К и фолиевая кислота, содержащиеся в шпинате, капусте и брокколи, помогают поддерживать здоровье костей и сердца. Черная смородина, слива и вишня богаты антоцианами, которые защищают клетки и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Но цитрусовые следует потреблять в умеренных количествах из-за высокого содержания фруктозы и кислоты, которые могут негативно сказаться на зубной эмали, слизистой оболочке рта и желудке.
Горох, фасоль, чечевица и нут являются отличными источниками белка, минералов, клетчатки и аминокислот. Они снижают уровень холестерина и улучшают работу печени. Пшеница, рис, овес и ячмень богаты полезными углеводами, клетчаткой, витаминами группы В и магнием, обеспечивая организм энергией.
Для здоровья мозга, нервной системы и сердца рекомендуется потребление ненасыщенных жирных кислот, которые можно найти в орехах, авокадо, красной рыбе и оливковом масле. Витамины А, D, E и К, содержащиеся в этих продуктах, играют важную роль в обмене веществ, обновлении клеток и состоянии кожи, ногтей и волос.
Важно следить за качеством и количеством потребляемых продуктов. Рекомендуется ограничить потребление жирных молочных продуктов, жареной пищи, фастфуда и полуфабрикатов из-за содержания трансжиров, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению. Вместо сладостей можно употреблять мед, сухофрукты, фруктовую пастилу и орехи. Можно оставить в рационе горький шоколад, но не более трети плитки в день. Контроль над потреблением соли также важен. Для придания насыщенности вкусу можно использовать специи, травы, лимонный сок, уксус или горчицу.
Пить достаточное количество воды также очень важно для организма. Вода является основным компонентом клеток, помогает очищению организма, активизации обмена веществ и предотвращает преждевременное старение. Рекомендуется употреблять 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела.