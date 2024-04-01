Бренд-шеф Мосева: Овощи и фрукты — основа правильного питания для долгожителей

Важно следить за качеством и количеством потребляемых продуктов. Рекомендуется ограничить потребление жирных молочных продуктов, жареной пищи, фастфуда и полуфабрикатов из-за содержания трансжиров, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению. Вместо сладостей можно употреблять мед, сухофрукты, фруктовую пастилу и орехи. Можно оставить в рационе горький шоколад, но не более трети плитки в день. Контроль над потреблением соли также важен. Для придания насыщенности вкусу можно использовать специи, травы, лимонный сок, уксус или горчицу.